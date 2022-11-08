進門聞可怕惡臭「2塑膠袋裝滿人類碎屍」　男被控電鋸分屍室友

▲警方發現分屍案，逮捕2人。（圖／翻攝自Maricopa County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城一棟公寓傳出惡臭，警方前往調查發現一名男子慘遭電鋸分屍殺害，屍體被裝在2個黑色塑膠袋中，家中地板、天花板四處都是血跡，隨即將死者室友58歲男子華萊士(Thomas Wallace)與女子岡薩雷斯(Romana Gonzalez)逮捕。

鳳凰城警察1日對一名與家人失聯的80歲老人進行查訪，然而一進入屋中便聞到可怕惡臭，最後在臥室中找到2個黑色塑膠袋，打開一看竟然裝著男子被分屍遺體，後來又在床單中找到死者沒有被完全切開的頭部和上半身。

警方注意到死者的車輛失竊，循線追蹤至一間汽車旅館，在裡面找到死者室友華萊士與岡薩雷斯，3日將2人逮捕。警方調查發現，岡薩雷斯原本也和死者住在一起，後來於3月搬出，改由華萊士住在那裡。

岡薩雷斯否認犯案，她表示，她想返回住處取回自己的東西，然而受害者卻一直沒有回覆，所以9月30日在朋友陪同下闖進住處，結果在地板上發現血跡，後來找到屍體，她懷疑是華萊士把人殺死。

警方表示，發現岡薩雷斯與華萊士上周曾前往當地一處店家，以美元50元（約台幣1,600元）的價格，販賣搜刮到的死者物品，其中包含一把電鋸，而當調查人員回收電鋸調查時，還在鏈鋸上找到肉塊與撕裂韌帶。

目前2人均被關押中，華萊士被指控一項謀殺罪、一項竊盜交通工具罪、兩項賣贓物與一項藏匿屍體罪，岡薩雷斯則被控詐欺與竊盜罪，案件正在調查中。