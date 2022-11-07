樂透爽中9億元　男秒變富翁卻「只開心一下下」：被大家當提款機

▲成為網紅的舒茲，如今在經營YouTube頻道。（圖／翻攝自YouTube／Timothy Schultz）

記者李振慧／綜合報導

美國威力球(Powerball)樂透近來連續40次槓龜，獎金上看至19億美元（約新台幣608億元）引發關注，也讓外界好奇過去幸運得獎者的現況，曾贏得美元2,900萬元（台幣9億多元）的男子舒茲(Timothy Schultz)近來接受媒體採訪，坦承得獎的快樂其實很短暫，後來便一直被別人當成提款機看待，有錢的生活並沒有比較開心。

曾在1999年中樂透贏得美元2,900萬元大獎的舒茲，近來接受美國FOX採訪表示，原本在愛荷華州加油站工作的他，當初發現中大獎時，整個人生在那一瞬間被徹底改變，「中大獎就像是被閃電擊中一樣，相信不管是誰第一個反應都是很震驚，有種超現實的感覺」。

舒茲表示，變成有錢人當然很開心，但興奮的心情很快就會消退，而且突然出現很多人向他要錢，感覺自己在別人眼中只是一台會走路、說話的提款機，讓他變得很難再信任別人。

舒茲表示，「世界上許多有錢人其實過得並不快樂，有錢當然很棒，但錢無法解決人生所有問題」，他提到歷史上許多得獎者，中獎幾年後大多變得很不開心，許多人因此離婚甚至破產，還有許多人為了金錢糾紛輕生或死亡。

如今成為網紅的舒茲，時常會在YouTube上訪問其他得獎者，他根據自身經驗建議想要中獎的民眾，如果中獎的話一定要找專業的專家幫忙進行財務規劃，拿錢幫助別人的時候要記得「量入為出」，最重要的是不要因此迷失自己，腳踏實地過生活才能擁有幸福人生。