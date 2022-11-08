MLB太空人成功封王　「床墊麥克」獲運動史最高彩金24億

▲71歲的床墊麥克獲得了24億元的獎金。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國職棒MLB太空人隊於6日以4比2的成績擊敗費城人隊，順利抱回隊史上第二座世界大賽冠軍。消息曝光後，讓不少球迷十分興奮。同時，也讓71歲的家具大亨「床墊麥克（Mattress Mack）」笑得合不攏嘴，因為他重注押在太空人隊上，而太空人隊的順利封王，讓他拿下7500萬美元（折合新台幣約24億元）的驚人獎金，同時也創下體育博彩史上最高的獎金紀錄。

根據《每日星報》報導指出，現年71歲、被暱稱為「床墊麥克」的麥金維爾（Jim McIngvale），多年以來都是太空人隊的球迷，他在這次的世界大賽中，直接在太空人隊上下注了價值980萬美金（折合新台幣約3.1億元）的賭注。

最後，太空人隊成功封王，而他之前投資的鉅額賭注，也讓他獲得7500萬美元的巨額獎金。事後他在領取獎金時，也在推特上傳領獎畫面，同時寫下「7500萬美元」。

報導中也指出，麥金維爾所居住的德克薩斯州，其實是禁止體育博彩的，而麥金維爾為了下注，通常都會前往拉斯維加斯，或是路易斯安那州購買彩票。而他甚至還曾將博弈與自己的床墊事業結合，他曾舉辦促銷活動，表示「只要太空人獲勝讓我贏錢，參與促銷活動的客戶將可以獲得全額退款」。

其實早在2017年太空人奪冠時，麥金維爾就退還將近1200萬美元的費用給客戶，但算下來，其實麥金維爾一點也沒有虧損到，反而還賺到了讓客戶滿意的宣傳效果。

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