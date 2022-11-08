超商現打果汁吧「2款新品」來了！加豆奶更香濃　限時第2杯7折爽喝

▲7-11推出全新「黑芝麻燕麥全豆奶」與「堅果燕麥全豆奶」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

天氣一涼就想喝點熱的，就有超商將開賣溫暖系2款「現打豆奶飲品」，以非基因改造黃豆、黑豆、帶殼燕麥仁，搭配綜合堅果或黑芝麻現打調製完美比例，完整保留穀物營養，入口濃醇細緻又香甜，還可感受到堅果特有濃郁的香氣，早晨喝一杯暖心又暖胃，且11/9起還可享「任選第2杯7折」優惠。

7-11限定門市「果汁BAR」聯手聖德科斯，將於明（9）日起開賣2款溫暖系「現打全豆奶」新品，首推「黑芝麻燕麥全豆奶」，完整保留豆子、穀物及芝麻營養素，入口濃郁細緻，每口都充滿黑芝麻香氣。

▲11/9起果汁BAR全品項可享「任選第2杯7折」，以自帶飲料杯購買每杯可再折5元。



另一款「堅果燕麥全豆奶」同樣保有豆子、堅果及穀物營養素，喝起來順口香甜，加了堅果讓風味更有層次感；為慶祝新品上市，11/9起至11/29止，果汁BAR全品項可享「任選第2杯7折」優惠，若自帶飲料杯購買每杯還能再折5元。

▲春陽茶事限時1天5大飲品買1送1。（圖／春陽茶事提供）

人氣手搖飲品牌「春陽茶事」推出雙11優惠，11/11當天至全台任一門市購買春陽烏龍、檸檬蜜烏龍、桂花蜜烏龍、覆盆子烏龍、蜜桃烏龍茶等飲品可享買1送1，每人限購1組，提醒該優惠不適用於外送、來店自取服務。