超商開賣「現煮滷味」了！獨家滷汁＋食材越滷越香　限定門市搶先吃

▲7-11攜手了凡推出全新「星級滷味」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

時序入冬，食慾也大開！就有超商打造全新「星級饗宴」複合熱食自助區，首波端出全民天菜「星級滷味」，找來新加坡米其林一星餐廳聯手調製獨家滷汁秘方，搭配超商嚴選炸豆包、蘿蔔、米血糕等豐富食材，越滷越香，吃起來鹹甜適中、清爽不膩。

7-11將於明（9）日首度推出「星級饗宴－滷味」，找來新加坡米其林一星小販「了凡油雞‧燒臘．飯．麵」聯名，關鍵滷汁由該品牌主廚指導監製，使用八角、當歸等10多種中藥材及辛香料製成獨門滷汁，再將食材放進滷汁中細火慢熬，越滷越香。

▲滷汁由了凡主廚指導監製。



▲▼每樣食材都滷得非常入味。



7-11「星級饗宴－滷味」有多種獨家食材，像是特別開發適合浸滷、易吸收滷汁的炸豆包、蘭花干、天婦羅等必吃三寶，以及不可或缺的蘿蔔、貢丸等食材；蔬果則嚴選來自台中新社的新鮮杏鮑菇、高屏冬季盛產的白蘿蔔，吸飽滿滿的滷汁後仍具有香甜口感，搭配科學麵、春雨或鈴鈴卷吃起來更滿足。

▲「星級滷味」首波將於大台北地區100間門市販售。



「星級饗宴－滷味」首波於大台北地區100間辦公、交通轉運、學區等門市導入，更於門市內打造別具特色的「陳列哲學」，特別規畫專屬佈置陳列，形塑餐廳般情境氛圍，後續將擴大到中南部地區，可望於年底前導入超過1000間門市。

▲最新「草莓可可卡士達」生乳捲來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

人氣甜點品牌「亞尼克」推出最新冬季限定「草莓可可卡士達生乳捲」了，特意嚴選特黑泡芙蛋糕體，包進人氣經典北海道奶霜，還吃得到比利時55%苦甜巧克力製成的可可卡士達、酸甜草莓奶霜，每一口都能吃到可可香、微酸微甜的草莓滋味，即日起於全門市正式開賣。

▲內餡吃得到北海道奶霜搭配草莓奶霜、可可卡士達。