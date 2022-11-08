南港某幼兒園教師掐脖倒立怒摔2歲童　王婉諭要北市教育局擴大調查

▲南港一間幼兒園涉及虐童。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）



記者杜冠霖／台北報導

台北市南港區驚傳私立幼兒園虐童事件；該園黃姓女老師疑似情緒失控，對一名年僅2歲多就讀幼幼班的女童掐脖、又拉女童腿倒立並將她摔倒，還冷言冷語、無視女童崩潰大哭；台北市教育局8日也證實畫面中綠衣老師已被要求停止、白衣老師主動離職。對此，立委王婉諭指出，教育局應擴大調查，機構與教保員在通報上有無疏失，也需要加以釐清。

台北市教育局10月底知悉此虐童案，教育局人員緊急安置該園幼幼班14名幼童，並勒令該施暴的黃姓女幼教老師停職接受調查，同時將事發該班的幼童緊急打散，安置到其他正常施教班級。教育局指出，黃姓女幼教老師行為若涉及虐施暴，將觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》、《幼兒教育照顧法》等相關規定，最重將可通報不適任教師系統，黃姓女老師未來在幼教界將永不錄用。

王婉諭表示，看到影片中的老師將孩子倒吊，孩子嚇得大哭尖叫，甚至最後還被老師重摔在地，實在令人感到相當心疼。得知資訊後，自己立即聯繫台北市教育局，教育局表示本案在上週四接獲家長通報，已經進入調查程序，教育局已要求畫面中著綠色上衣、將孩子倒掛的老師停職，畫面中另一位著白衣的老師已主動離職。

同時，北市教育局也表示正在準備團體輔導機制，並已告知家長可以進行個人輔導。孩子們若長期處在受暴、不安的環境中，也會對身心狀況造成長期影響，或誤將暴力行為視為合理，而無法在受暴當下勇於說不、保護自己。因此除了擴大調查、釐清事實，由教育局主動進行輔導是相當重要的。

對於相關案件，王婉諭指出，台北市教育局在處理本案上，除了針對影片中將孩子倒掛的老師，也應該要主動擴大調查。因為從影片畫面中可以看到，這名老師（行為人）用粗暴的方式對待孩子時，現場還有另一名大人在，卻未加制止。

王婉諭表示，依據處理流程，幼兒園與園內其他老師，只要發現有疑似不當對待的事件，都應該在24小時內進行通報，不該等到家長發現、事情鬧大了，才由家長或第三方人士通報。機構與教保員在通報上有無疏失，絕對需要加以釐清。教育局也應主動了解該機構，是否有其他老師也會用相同的方式管教孩子。

王婉諭指出，過去處理發生在幼兒園、托嬰中心的兒虐事件的經驗來看，其他教保員、教師對於這種不當對待行為置之不理，背後的原因往往很可能是這樣的行為經常發生，或有不只一名老師及教保員會用相同手法管教孩子，所以事發當下才會無人制止，事後也沒有依法通報的情形。

王婉諭提醒，許多幼兒園因違規或不當對待事件遭到裁罰後，經常會不顧家長轉園、托育的需求，就因為輿論壓力而惡意關閉園所、倒閉，這樣的作法絕對有違法疑慮。建議幼兒園與主管機關主動召開說明會，讓家長了解幼兒園暴力零容忍的態度、以及後續的策進作為，才有可能讓每一個家長安心把孩子送去上學。

王婉諭指出，在今年《幼照法》及《教保條例》修法三讀後，已經將幼兒園內不當對待事件的裁罰範圍、金額提高，也明確釐清教保機構的管理責任，對於違法行為，絕不輕放。