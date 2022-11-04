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老師海綿擦女兒臉！母罵「老巫婆」大鬧幼園　嗆：讓你開不成

▲▼口腔,牙齒,舌頭,嘴巴,罵人,吐口水。（示意圖／取自pixabay）

▲一名母親不滿女兒臉被老師用海綿擦到破皮，跑到幼兒園吵鬧，還恐嚇園方。（示意圖／取自pixabay）

記者翁子皓／新竹報導

新竹姚女發現就讀幼兒園的女兒臉頰紅腫破皮，一問之下才知道是老師用海綿擦臉導致，後因雙方賠償沒有共識，她竟跑到幼兒園大肆吵鬧，揚言「讓你開不成」，還辱罵老師是「老巫婆」。法官依恐嚇危害安全罪，判處姚女拘役30日，可易科罰金。

判決書指出，姚女發現幼兒園老師拿海綿擦拭女兒的臉，造成女兒臉頰紅腫破皮，憤而上幼兒園要求賠償，但她不滿意幼兒園提出的賠償金，於是跑到幼兒園樓梯間大肆吵鬧，遭阻擋後還揚言「我天天都來舉牌子討公道，讓你開不成」。

當警方到場處理時，她又指著女兒的老師辱罵「垃圾、把人家孩子弄成這樣子，這老巫婆自己沒有孩子還非要來損害我的孩子」，還說「我天天來鬧，我明天開始早上、晚上都來鬧，妳一天不處理好，我一天會來鬧，妳不用心急，我也不會提告，明天開始我來這邊」，導致該名老師因姚女的恐嚇心生畏懼。

姚女向法官供稱，自己是因為女兒臉頰紅腫破皮，太生氣才說氣話，沒有恐嚇的犯意，她當時精神已經出現問題，雖然有說恐嚇的話語，但沒有真的做什麼，讓幼兒園開不成。不過法官認為，姚女的言行，已使園方心生畏懼，依恐嚇危害安全罪，判處姚女拘役30日，可易科罰金，可上訴。

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