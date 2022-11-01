那瑪夏驚傳「偷抱小孩」！防搶人演練逼真　小朋友1句話意外入戲

▲高雄六龜分局舉辦「防搶人」演練，小朋友意外入戲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖／高雄報導

來看一場特殊的防搶演練，不過這次不是搶銀行，而是「搶人」，高雄六龜分局那瑪夏分駐所舉辦「外人侵入抱走小孩」演練，過程十分逼真，假扮搶人的婦人高喊「警察執法過當，為什麼要捉我」，旁邊的小朋友還童言童語回她說：「因為你抱別人小孩」，讓看到整個過程的民眾，一時間也不知道該不該笑。

由於那瑪夏區地處玉山山脈上，全區海拔均500公尺以上，地勢高聳崎嶇，居民多以務農為業，民風淳樸，所以那瑪夏分駐所跟那瑪夏幼兒資源中心合作演練「外人入侵抱走小孩」演練，就在10月30日上年10時許，那瑪夏分駐所副所長李世傑、警員藍艷秋，自製「婦幼安全宣導」圖案，與那瑪夏幼兒資源中心共同演練。

▲高雄六龜分局舉辦「防搶人」演練，小朋友意外入戲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄六龜分局舉辦「防搶人」演練，小朋友意外入戲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

演練過程為假想上課期間，1名校外不明人士，入侵校園抱走中心內小孩，幼兒中心立即啟動防救應變，掌握外人潛入行蹤範圍，並立即報警，幼兒老師引導幼兒到安全處所避難，緊閉門窗、放下窗簾，確保孩童避開不明人士。那瑪夏分駐所獲報，立即調派警力趕赴現場，由警員藍艷秋模擬與歹徒談判斡旋、聆聽歹徒訴求、緩和歹徒情緒，最後與副所長李世傑共同制伏歹徒，過程逼真寫實，這名不明人士還高喊：「警察執法過當，為什麼要抓我」，旁邊的小孩回她：「因為你亂抱別人小孩。」



六龜分局表示，演練假想上課期間外人入侵校園，影響師生安危，學校立即啟動防救應變組織，有效掌握外人潛入行蹤範圍，藉由平日的訓練，落實教職員工幼園安全突發事件危機處理，熟悉應變作業流程，方能處變不驚、化解危機，維護師生安全。