　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

那瑪夏驚傳「偷抱小孩」！防搶人演練逼真　小朋友1句話意外入戲

▲高雄六龜分局舉辦「防搶人」演練，小朋友意外入戲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄六龜分局舉辦「防搶人」演練，小朋友意外入戲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

來看一場特殊的防搶演練，不過這次不是搶銀行，而是「搶人」，高雄六龜分局那瑪夏分駐所舉辦「外人侵入抱走小孩」演練，過程十分逼真，假扮搶人的婦人高喊「警察執法過當，為什麼要捉我」，旁邊的小朋友還童言童語回她說：「因為你抱別人小孩」，讓看到整個過程的民眾，一時間也不知道該不該笑。

由於那瑪夏區地處玉山山脈上，全區海拔均500公尺以上，地勢高聳崎嶇，居民多以務農為業，民風淳樸，所以那瑪夏分駐所跟那瑪夏幼兒資源中心合作演練「外人入侵抱走小孩」演練，就在10月30日上年10時許，那瑪夏分駐所副所長李世傑、警員藍艷秋，自製「婦幼安全宣導」圖案，與那瑪夏幼兒資源中心共同演練。

▲高雄六龜分局舉辦「防搶人」演練，小朋友意外入戲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄六龜分局舉辦「防搶人」演練，小朋友意外入戲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄六龜分局舉辦「防搶人」演練，小朋友意外入戲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄六龜分局舉辦「防搶人」演練，小朋友意外入戲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

演練過程為假想上課期間，1名校外不明人士，入侵校園抱走中心內小孩，幼兒中心立即啟動防救應變，掌握外人潛入行蹤範圍，並立即報警，幼兒老師引導幼兒到安全處所避難，緊閉門窗、放下窗簾，確保孩童避開不明人士。那瑪夏分駐所獲報，立即調派警力趕赴現場，由警員藍艷秋模擬與歹徒談判斡旋、聆聽歹徒訴求、緩和歹徒情緒，最後與副所長李世傑共同制伏歹徒，過程逼真寫實，這名不明人士還高喊：「警察執法過當，為什麼要抓我」，旁邊的小孩回她：「因為你亂抱別人小孩。」

六龜分局表示，演練假想上課期間外人入侵校園，影響師生安危，學校立即啟動防救應變組織，有效掌握外人潛入行蹤範圍，藉由平日的訓練，落實教職員工幼園安全突發事件危機處理，熟悉應變作業流程，方能處變不驚、化解危機，維護師生安全。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
Gogoro停家門口「坐墊被割爛」　5萬元電池不見了
快訊／恐怖！　彰化某國中挖出一具人類白骨
快訊／00878配息出爐！　投資人嗨：比預期還高
1年曾取卵4次「體內積血3天」！　40歲女星忍淚再戰：我要當
梨泰院最小死者僅15歲　陪媽過萬聖節雙殞命！母女遺照掛靈堂
買1送1！　foodpanda「11月超殺優惠碼」懶人包
BLACKPINK Jisoo「頸部驚見詭異腫塊」！　10天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連日大雨沖刷！宜55線坍方　預計下午6時搶通單向通行

天道盟美鷹會涉塭仔圳拆遷工程圍事　酒吧砸店「槍抵頭」逼道歉

快訊／恐怖！彰化某國中整建PU跑道　意外挖出一具人類白骨

Gogoro停家門口「坐墊被割爛」5萬電池不見了　車主傻眼

台南防風林男屍慘況曝！遭野狗群啃食　雙臂消失大腿缺一塊肉

男無照又酒駕！連撞4汽機車+300萬的「牛魔王」　恐賠到脫褲

保護令算什麼！禽獸父狂咬1歲兒臉「玻璃杯砸妻」　下場慘曝

丁允恭性騷案二審判更重　法官性侵被河蟹？游毓蘭質疑看人辦案

六塊肌裸男交通號誌吊單槓秀肌肉　健身房3員工胡鬧...這下慘了　

行車糾紛狂吼數十分鐘！雲林男大生VS.夫妻檔　女警也動怒

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

連日大雨沖刷！宜55線坍方　預計下午6時搶通單向通行

天道盟美鷹會涉塭仔圳拆遷工程圍事　酒吧砸店「槍抵頭」逼道歉

快訊／恐怖！彰化某國中整建PU跑道　意外挖出一具人類白骨

Gogoro停家門口「坐墊被割爛」5萬電池不見了　車主傻眼

台南防風林男屍慘況曝！遭野狗群啃食　雙臂消失大腿缺一塊肉

男無照又酒駕！連撞4汽機車+300萬的「牛魔王」　恐賠到脫褲

保護令算什麼！禽獸父狂咬1歲兒臉「玻璃杯砸妻」　下場慘曝

丁允恭性騷案二審判更重　法官性侵被河蟹？游毓蘭質疑看人辦案

六塊肌裸男交通號誌吊單槓秀肌肉　健身房3員工胡鬧...這下慘了　

行車糾紛狂吼數十分鐘！雲林男大生VS.夫妻檔　女警也動怒

網路數據：韓國瑜新鮮感流失　輔選聲量「腰斬」到1萬以下

超越半人半神卡特　杜蘭特NBA總得分榜登第19名

屏東潮州小黃公車　11／1日起調整萬金線+萬安線站點

連日大雨沖刷！宜55線坍方　預計下午6時搶通單向通行

兩樣情？「台積電落腳桃園」藍轟綠政治盤算　拜登親自出席新廠典禮

春節10連休免請假！旅展「出國激省優惠」早鳥折5千、沖繩5888元起

暖到融化！粉紅豬當保母陪睡　他預測：女兒永遠不能吃豬肉了

大鬍子好會傳！　哈登單場17助攻領軍七六人勝率5成

出任蔡英文主席特助　陳明文兒子陳冠廷：盼在政黨外交盡心力

天道盟美鷹會涉塭仔圳拆遷工程圍事　酒吧砸店「槍抵頭」逼道歉

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

社會熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

金錢豹酒店妹家世曝！男友成桶屍

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

媽媽無照騎車害死嬰　男賠400萬

林姿妙涉貪案　3官員認罪後又翻供

即／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月

空拍畫面曝！汐止交流道走山　路面慘被沖毀

快訊／北市612號公車自撞！運將無心跳搶救中

新北15歲少年闖檳榔攤　老闆手腳被亂砍狂噴血

嫌4大學生「太吵」　竟把2筆電丟下樓

貨輪彰化外海沉沒　5獲救12失蹤

美女名媛槓億元　瞞「iROO老闆」自肥手法曝光

黑絲熱褲妹搭客運睡死！慘困車內嚇壞call警

更多熱門

相關新聞

女大生「眼前有飛蚊」竟罹乳癌　半年後離世

女大生「眼前有飛蚊」竟罹乳癌　半年後離世

高雄一名19歲女大生因眼前出現飛蚊，以為3C看太久導致飛蚊症。就醫檢查後，發現竟是乳癌轉移到腦部，而顱內壓升高影響到視力，她接受放射治療半年，仍不幸過世。

蹭《俗女養成記2》熱度　連警推出打詐梗圖

蹭《俗女養成記2》熱度　連警推出打詐梗圖

廂型車闖管制區害輕軌撞上！25秒影片曝

廂型車闖管制區害輕軌撞上！25秒影片曝

公幼女師被控「戳下體」　鑑定結果出爐

公幼女師被控「戳下體」　鑑定結果出爐

高雄輕軌怪標誌「蹲馬桶」遊客滿頭問號

高雄輕軌怪標誌「蹲馬桶」遊客滿頭問號

關鍵字：

高雄六龜搶人幼兒園偷抱警察那瑪夏

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面