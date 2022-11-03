三重警虐打無辜民眾報告出爐　她批內容避重就輕：根本沒有檢討！

▲新北警把路人當街拖行痛毆。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市三重區一名黃姓民眾上月遭三重分局員警誤認為通緝犯，被打到渾身是傷引起輿論譁然，而2日警政署報告出爐，立委王婉諭表示，報告中，不斷強調「黃姓男子不願告知姓名、沒有主動說是認錯人」，對警方在壓制後繼續打人、拉扯手銬、罵三字經、偷捏下體等行為更是避重就輕、隻字未提，「完全感受不到警方檢討、改革的態度！」

三重黃姓男子九月底遭到警方誤認為通緝犯並暴打一頓，警政署調查報告昨天出爐。王婉諭指出，事發後黃先生與兒子為了自保，蒐集了許多錄音檔與影像。從先前公開的畫面，很明顯就可以聽見黃先生在遭到壓制之後，不停大喊「認錯人了」、「我就住在旁邊」、「我叫黃ＸＸ」，甚至還很無奈地問警方「為什麼要打我？」要求警方不要再打他。

但是報告中，王婉諭卻發現，警方不斷強調「黃姓男子不願告知姓名、沒有主動說是認錯人」，然而，針對警方在壓制後繼續打人、拉扯手銬、罵三字經、偷捏下體等行為，卻是避重就輕，隻字未提。

對於報告內容，王婉諭批評，不僅沒有調查報告中「不願告知姓名跟出示證件」的情形，兩名便衣員警也不該在壓制及上銬後繼續毆打黃先生。

調查報告中也提到，黃先生遭到上銬之後，厚德派出所員警到現場就說「黃先生應該不是李姓通緝犯」，翁姓員警當下也稱「拿出黃先生身上的證件簡單查看」。

王婉諭批評，即便如此，警察卻還是將傷痕累累、打著赤腳的黃先生上銬帶回派出所，「我真的忍不住要問，在當事人不停喊冤，警方也拿證件出來看的情況下，究竟還有什麼理由，要將他當成犯人上銬帶回派出所？」



更誇張的是，王婉諭批評，事後兩名員警不僅沒有親自向黃先生道歉，還對黃先生提告。就連調解當天，也只是試圖把這一切的經過，大事化小小事化無，跟他們說「誤會一場，賠償10萬元」。



對於警方處理方式，王婉諭痛批，人民對警察的信任，難道是可以用10萬元買回來的嗎？黃先生精神上的創傷，難道是可以用一句道歉跟10萬元，就簡單撫平的嗎？

王婉諭指出，整份調查報告最後，只有針對兩名便衣員警「未依《職權行使法》第四條規定進行盤查，且未在第一時間確認黃先生身份」的部分承認有疏失，並將兩名員警各記大過一次。



王婉諭呼籲，警政署及新北市政府，包庇少數違法員警的過失行為，只會加深警民之間的誤解與不信任，更無助於維繫警察聲譽，「相關單位應該徹底釐清事情經過，給予應有的懲處！」