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北市幼兒園驚傳虐童！女童大哭遭「倒掛、重摔狠踹」　影片曝光

▲▼南港一間幼兒園涉及虐童。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

▲女員工出手抓住女童（紫色上衣）雙腳將她「倒栽蔥」。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

記者游宗樺／台北報導

台北市驚傳幼兒園虐童！南港區一間幼兒園遭網友PO影片爆料，畫面為一名女員工先出手掐著女童頸部，在女童哭鬧時出聲警告後，竟直接抓著女童的雙腳「倒栽蔥」，隨後再把女童重摔在地並出腳狠踹，誇張畫面引起網友激憤，用1星灌爆該幼兒園的Google地圖評價，甚至還有人指出該幼兒園「前科累累」，甚至曾刪監視器滅證。

根據影片畫面，一名疑似女幼教老師的人員，先是伸出左手掐住女童脖子，在女童嚎啕大哭之際，該工作人員將女童手中玩具丟出，同時重複多次「沒有聲音！」要女童安靜，隨後女童雙腳就被抓起，整個人「倒栽蔥」騰空，女員工再把女童「拎」到一旁重摔地面，並出腳踢了女童一下，女員工責罵完女童後隨即離開。

▲▼南港一間幼兒園涉及虐童。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

▲女員工將女童狠摔地面並狠踹一腳。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

誇張畫面引起網友公憤，多名網友灌爆該幼兒園的Google地圖評價，將幼兒園評價洗到剩1.2顆星，該影片下面更有網友留言指出該幼兒園「前科累累」，指出「我們的孩子也曾在這間幼兒園被欺負！」、「這間幼兒園已經不是第一次了，之前還有老師說謊、校方刪監視器影片的紀錄，我才將小孩轉走」、「曾經在上課時間內送東西去學校給小孩，校門沒關直接走進教室後，看到凌亂的地板上都是玩具，小孩吵翻天，老師躲在角落用平板在追劇。」

▲▼南港一間幼兒園涉及虐童。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

▲女員工從後方掐女童脖子。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

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