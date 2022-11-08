台東縣推動極限運動場域　明年新建極限運動公園

▲台東縣政府明年新建極限運動公園。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府8日召開記者會縣長饒慶鈴宣布將在鄰近台東警分局、縣立體育場的土地新建極限運動公園，預計明年動工，提供極限玩家們專屬的場域，讓青年朋友有合適的練習場地，歡迎各地好手帶著你的3B(滑板、直排輪、單車)來旅行。





饒慶鈴在記者會中揭曉極限運動場選址地點，為帶動縣民運動風氣，打造優質運動休閒場域，因此將在台東公園新建極限運動場，台東公園占地約5千坪，鄰近縣立體育場、縣警察局台東分局，附近正在興建兒童運動公園及游泳池，未來也將在此新建全民運動館，串聯鄰近的鐵花新聚落與山海鐵馬道，整個區域將形成既能運動又具休閒遊憩的體育廊帶，非常適合親子共遊。

民政處進一步說明，台東公園地形呈圓形的弧狀空間，有高低差適合設計成碗狀、弧面的地形，兩旁有自然的綠蔭，可作為乘涼休憩的地點，也可避免玩家過度曝曬，預計規劃為初階、中階及高階使用場地，符合國內競賽場地標準，讓青年朋友帶著滑板就可以來台東旅行；而當地也是早期台東的地標之一，因此未來新建方向除了保存舊有涼亭之外，也將進行綠美化，期望在空間改造後提供老、中、青年不同的環境體驗。