▲慈濟捐建豐田國中學生宿舍今開工 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為提供豐田國中學子安全及足夠的住宿空間，台東縣政府媒合慈濟合作興建學生宿舍，7日舉行動土典禮。

慈濟基金會捐建豐田國中學生宿舍動土典禮7日上午展開，豐田國中學生豐舞原韻表演，以及慈濟師姐「讓愛傳出去」手語揭開序幕，饒慶鈴提到，豐田國中足球隊在107學年度榮獲國中甲級聯賽全國亞軍、108學年度更獲得冠軍，為進一步提升學習成效，縣府繼爭取體育署補助，建置全縣唯一有夜間照明的人工草皮足球場，由於公務機關經費有限，為求民間資源，她特別帶領教育處長林政宏與豐田國中校長洪文政前往拜訪證嚴法師，獲得慈濟基金會全力支持，捐建一間可容納84人住宿的2層樓學生宿舍，總工程預算約9,986餘萬元。

學生原本住宿在教室改建的臨時宿舍中，住宿環境與用餐空間擁擠不便，待新宿舍建置完成後，不僅可以解決學生住校問題，免除偏遠山區學生每日通車困擾，更能積極配合體育署派駐學校的國手，提供移地訓練的住宿空間，也讓學生能夠進行多元學習發展，足球、籃球及流行音樂班等外地學生皆能受惠。

此外，饒慶鈴也表示，非常感謝慈濟基金會對台東縣的照顧與協助，9月份發生地震災害，慈濟立即幫助台東縣民認捐修繕池上萬安受災民宅，約50戶完成修繕結案，更長期支持台東的學生早餐，還有每年固定的新芽獎助學金，以及台東體育選手的訓練營養餐費。此次豐田國中期待已久的學生宿舍，也在慈濟基金會與眾人的努力下，克服疫情後缺工、物價上漲等困難，提高經費預算，工程順利招標完成；縣府也會提早做準備，為學校做好內部設備器材需求規劃，盡快讓學生入住。



副執行長張宗義指出，慈濟基金會長期和豐田國中結緣，特別是豐田國中的體育團隊，在拿到全國冠軍前就不間斷的關心，固定邀請關山慈濟醫院的中醫師到學校幫忙復健指導，協助學校運動團隊減少運動傷害，更邀請慈濟大學體育室教授溫蕙甄合作，指導學生做運動練習後正確的肌肉放鬆方式，減少訓練疲勞，增進訓練效率。



豐田國中家長會會長蘇詠霖表示，感謝大家對於豐田國中的支持與照顧，足球隊剛剛踢完聯賽第一階段，每一場都以大比數打敗對手，今年的目標是獲得乙組前4名，回到甲組征戰，8月暑假的青少年盃豐田國中已獲得公開組亞軍，相信接下來會有更佳的成績，回報給慈濟基金會與縣府的支持。