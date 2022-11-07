台東鐵花商圈15間亮點店家優化輔導　展現商圈新樣貌

▲溫度釀製所門面重新整修打造特色英倫風。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年推動「111年鐵花服務品提升暨行銷規廣輔導計畫」，邀請顧問團隊訪視鐵花商圈15家業者進行專業輔導，針對「數位行銷」、「產品設計」、「空間改造」、「營運模式」等4大面向提供專業建議，期盼提升店內的服務品質。

台東縣政府表示，今年縣府特別向中央爭取補助經費，協助鐵花商圈建置中英文網站並規劃3條智慧旅遊路線，持續注入數位能量提供旅客更便利的旅遊服務，同時也針對鐵花商圏業者，舉行服務品質訓練及輔導，包括數位支付協助及店家環境空間改善等，期望可協助業者優化體質，提升服務素質，帶動整體商圏發展。

財政及經濟發展處指出，今年亮點店家優化輔導計畫輔導15間店家，其中8家透過部落客推薦、數位媒體露出、官網製作、優惠活動行銷等規畫，讓業者提高社群曝光度，1家業者進行手提袋打樣設計，6家進行空間優化改造，提升整體空間營造及招牌辨識度，增加店家營業額。

財經處進一步說明，今年選出「溫度釀製所」、「紅茶先生民宿」2家示範亮點店家，並提供補助金額30萬元進行空間改造，透過計畫輔導由顧問團隊深入店家訪視診斷，提供店家較完善建議及輔導，受輔導店家表示，透過參與此次計畫輔導，更能加深民眾對店家的印象，提升來客量，讓營業額化有所成長。