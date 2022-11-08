徐巧芯曝照片控陳時中伸鹹豬手　王定宇反嗆：跟監偷拍是國民黨DNA

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，指控民進黨台北市長候選人陳時中對與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，是為「鹹豬手」。對此，民進黨立委王定宇昨日透過臉書痛批，「跟監、偷拍、扭曲、抹黑，就是國民黨的DNA沒錯！」

針對徐巧芯指控陳時中伸鹹豬手一事，王定宇痛批，原來這就是國民黨台北市長候選人蔣萬安團隊的矽谷經驗，「這位徐姓議員已經多次只求流量出名而烏龍抹黑，這種為達目的不擇手段的惡行，實在是讓人無法形容的低劣！」，更怒嗆「跟監、偷拍、扭曲、抹黑，就是國民黨的DNA沒錯！」

貼文下方有不少網友留言道，「興風作浪的女人，他自己跟老馬也牽很多次啊！」、「自己心不正胡亂報料」、「就是公開場合，一個禮儀的握手，如此也能歪樓」；然而也有網友抱持相反看法，認為「我無法接受別的男人對我的太太做這種動作，尤其是在我面前，如果不是因為職場上的壓力或是有求於對方，我一定當場翻臉！」

面對指控，陳時中競總發言人陳品潔回應，從徐巧芯公布的照片中，只能看出陳時中與友人相互攙扶，徐巧芯誇大其詞用「十指緊扣」、「鹹豬手」的聳動言詞來指控陳時中與友人的互動，意圖塑造性騷擾的假象，卻拿不出任何可以支持其指控的證據，更加可以證明徐巧芯的指控莫須有。另外，徐巧芯利用自己市議員的媒體資源來造謠、污衊他人清白的行為，也應該要遭到譴責。