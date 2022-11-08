王定宇：高虹安該擔心案情不是選情　別牽拖國家機器

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安爭議連環爆，國民黨候選人林耕仁接連拋出關鍵證據，質疑高虹安涉詐助理費、公款私用、還要助理上繳。民進黨立委王定宇8日批評，這已不是社會自有公評的程度，而是恐觸法，「高委員現在要擔心的可能不是選情，應該要擔心的是案情」，呼籲檢調儘速釐清案情。

王定宇今天受訪痛批，高虹安的國會辦公室真的跟其他立委辦公室不一樣，像自己看到助理辛苦工作，心裡都會有點愧疚，加班費都不夠發，但是高虹安竟然可以把全部的加班費都捐給辦公室做公用，讓人不能理解的是，原意是體恤辦公室同仁的公基金，卻被拿來買高虹安個人的生理用品、化妝用品、喜歡的公仔玩偶、早中晚餐聚餐、洗頭治裝，這恐構成貪瀆、詐領助理費、壓榨員工，已經不是社會自有公評了，這是有法律的界線。

王定宇說，其中還包括辦公室去吃很有名的燒肉店，委員吃的燒肉付了8009元，結果助理要付9000元給委員，還回賺900多元，這樣不僅違反社會常理，也恐構成詐領助理費，違反《貪污治罪條例》的規定，「高委員現在要擔心的可能不是選情，應該要擔心的是案情」。

王定宇表示，這些單據、發票內容等「贓物」明細都能提供給國民黨的林耕仁，這個提供人當然是高虹安辦公室的自己人，不要再亂牽拖國家機器、牽拖綠營，這就是辦公室有人看不下去，提供用做司法揭露之用，這是重大的司法案件，檢調單位應該儘速釐清案情。