管碧玲曝「醫界看不下去了」　批蔣萬安踐踏無辜公務員

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中遭國民黨台北市議員徐巧芯烏龍爆料「摟人妻肩」，政策小組召集人管碧玲8日透過臉書轉載一則號稱來自「醫界人士」的對話紀錄指，徐巧芯得到了聲量，失去人格的信賴，國民黨台北市議員游淑慧也用議員的身分踐踏兩名無辜的公務員，國民黨台北市長候選人蔣萬安忘記聯醫的副院長是基層公務副主管，「醫界看不下去了！」

徐巧芯6日晚間公布數張照片，質疑陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，而李雅玲的丈夫、台北市立聯合醫院仁愛院區醫務長丁金聰其實也入鏡，被批評是看圖說故事。

對此，管碧玲今天表示，蔣萬安團隊瘋狂踐踏市府公務員，一個醫界的粉專貼了一篇正義之鳴，醫界群組開始瘋傳，引起很大的共鳴，徐巧芯在其筆下成為失去信用、過度政治操作的人，與游淑慧用議員的身分踐踏兩名無辜的公務員，蔣萬安還愣在那裡，忘記聯醫的副院長是基層公務副主管，還愣愣的不知道要保護市政府的無辜公務員，反而讓競選團隊全力瘋狂賤踏。

管碧玲也轉載一份號稱來自一屆的對話內容，其中一名醫師L批評「之前聯醫的幾個主治醫師很氣，覺得這些人政治玩太髒了」；醫師MD則回應「其實李副我有朋友跟她共事過，這人頗有外科系大剌剌的氣質，說不定還是下樓梯的時候怕跌倒攙扶著，還不用說先生也一起在同一個場合，正常的社交往來，這些事情影響什麼公共事務？誰選誰其實都有定論，但是某些人這樣搞，我只能說她們在消耗她們自己在醫療人員身上的信任。」