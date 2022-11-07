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IG新功能解鎖「單圖貼文才能用」　她實測列9點：增加曝光度

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來Instagram致力發展短影音Reels，最近為了方便創作者混搭素材，又推出新功能啦！人氣社群經營者「電商人妻」今發文指出，這個測試版功能就是能幫IG貼文加上音樂，「讓大家混搭，放大自己的曝光與能見度，創造不同的商業價值。」

「IG貼文可以加上音樂了！」電商人妻在臉書提到，這個測試版功能突然出現，蠻好笑的，不曉得能否活下來，不過對Reels創作者來說，算是一大福音，「當單圖貼文加上音樂以後，這篇文就能成為創作Reels混搭的素材。」

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她直言，「讓大家混搭就能放大自己的曝光與能見度，所以這是創作者與粉絲互動的利器，品牌也可以思考怎麼玩這樣的內容，創造不同的商業價值和可能性。」

▲IG新功能解鎖。（圖／「電商人妻」授權引用）

▲▼還可以自選音段和時長。（圖／「電商人妻」授權引用）

▲IG新功能解鎖。（圖／「電商人妻」授權引用）

值得一提的是，此功能是發佈貼文前，在「新增音樂」那欄設定，選擇歌曲後，還能自選音段和時長，最多90秒，發布後音樂會自動播放，除非點播放紐靜音，不過電商人妻提醒，「點下靜音連看限動都會靜音喔！」

【貼文可配音樂】9大重點整理

1.目前僅能使用在「單圖貼文」上。

2.製作方便，讓用戶能混搭內容使用。

3.新功能可能享有較好的曝光。

4.分享貼文到限時動態時，是沒有聲音的。

5.此為測試版功能，分批發送，沒有就是要等。

6.可能隨時被取消。

7.「單一影片貼文」都會變成Reels，不適用此功能。

8.不會影響貼文照片的畫質。

9.能自己混搭變成Reels。

►本文由「電商人妻」授權引用，請勿隨意翻寫，引免侵權。

▲IG新功能解鎖。（圖／「電商人妻」授權引用）

▲此功能方便創作者混搭素材。（圖／「電商人妻」授權引用）

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