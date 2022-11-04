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閨蜜玩IG吸珍珠濾鏡！　他誇讚「1句話」女友氣到要分手

喝酒,啤酒,喝醉酒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO不知所措。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

IG有很多濾鏡可以使用，有些還可以和好友互動、一起玩。就有一名男網友發文表示，他和朋友常常玩IG的「吸珍珠」濾鏡，日前他看到女友的閨蜜在玩，就誇對方「太會吸」，結果這席話就讓女友氣炸，「說無法接受我說的那句玩笑話！」文章曝光後，一票網友也罵爆。

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼文，提到他有一群朋友很愛玩IG濾鏡，最近比較常玩的就是「吸珍珠」的遊戲。他和朋友們聚在一起時都會比賽，日前看到女友閨蜜玩吸珍珠，就開玩笑說「A（女友閨蜜）你也太會吸了吧？比XXX（我女友）還會吸！」

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▲冷戰,情侶吵架,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女友當場氣炸。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO話才說完，女友當場氣炸，「飯都還沒吃完就走人，整個場面也很尷尬」，當下他其實不知道女友為何突然生氣，聽朋友說明才知道對方誤會成其他意思。事後他一直向女友道歉，但對方卻不接電話，也不願意出門，「聽其他朋友說，女友在考慮要跟我分手，說無法接受我說的那句玩笑話，覺得不只傷害到她，也侵犯到她朋友了」。

對此，原PO已經向女友閨蜜道歉，對方也不介意，「主要是我女友不太接受，現在很無助，真的不知道該怎麼辦？」

貼文曝光後，底下網友則傻眼表示，「自以為幽默」、「無聊當有趣」、「你這樣講，女朋友不懷疑才怪」、「真的自以為幽默耶」、「很白目」、「標準講話不經大腦」、「下次說話三思呀」。不過也有網友認為，「沒這麼嚴重吧」、「還好吧」。

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