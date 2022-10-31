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快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

▲▼ instagram。（圖／達志影像／美聯社）

▲Instagram針對目前的災情致歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

社交軟體Instagram於台灣時間31日晚間出現災情，全球各地大量用戶的私人帳號、粉專遭到停權，甚至出現粉絲數減少的情況。對此，Instagram官方於31晚間發出聲明道歉，目前正在跟進問題中。

Meta旗下的社交軟體Instagram於31日晚間，突然出現大量用戶的帳號被封鎖，許多人的粉絲數量直線下滑。

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Instagram針對晚上發生的情況表示，有關注到用戶出現問題，目前正跟進問題，也對造成不便致歉。

▲▼IG傳全球帳戶「大清洗停權」災情　官方回應了。（圖／翻攝IG）

▲全球多處的IG帳號被無預警停權。（圖／翻攝IG）

追蹤網路連線狀態的獨立網站 DownDetector 數據顯示，目前Instagram的災情全球各地都有受到影響，截至台灣時間31日晚間9時45分，已有超過4000則回報網站故障的紀錄。

許多網友紛紛在《東森新媒體ETtoday新聞雲》上回報災清，「更新就中了啊啊啊」、「受災戶+1」、「我的是被降粉」、「受災戶+100都無法形容我的心痛」、「還好IG我很少用，如果FB停權就會崩潰」、「媽的中樂透都不是我，這種就會是我，超級衰小，怎麼處理啦幹」、「受災戶＋1，原來不是只有我這樣孤獨」。

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