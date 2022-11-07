一更新IG「18禁地獄片」海量湧出！　大票苦主洗版：快瘋掉

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨夜崩潰表示，這兩天IG的搜尋介面，突然出現大量的不雅影片，儘管檢舉了，仍不斷湧出，讓她崩潰直呼，「根本邪教入侵！」沒想到，PO文釣出大票苦主，紛紛激動表示「剛剛發現我的也是，還以為被盜了，到底怎麼用掉」、「我昨天更新之後也變這樣」。

女網友深夜在Dcard發文求救，表示「這一兩天我Instagram搜尋的介面，莫名其妙出現一些不雅影片，想問大家的也有這樣嗎？如果是國小、國中生看到，真的很不行欸，到底是被什麼邪教入侵啦！」

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她無奈透露，已經有檢舉了，那些奇怪的影片還是不斷跑出來，甚至更多，「一堆這種真的會瘋掉欸，現在寧願出現商品的影片，也不想看到這些，有人知道要怎麼辦嗎？」

▲IG出現大量不雅影片。（圖／翻攝自Dcard）

對此，不少網友洗版抱怨，「欸我也是，出現一堆奶照或大奶影片，我平常根本沒滑過那些東西」、「我也是，一堆泰國人搖來搖去，穿蕾絲衣服的、露奶的，還有餵母乳」、「感覺有人在操縱演算法，我本人平常頁面都是健身跟重機，女友的都是可愛的小寶寶跟食物，然後最近同時出現爆多奇怪的大奶跟身心障礙人士」、「我也是...真的是快要瘋掉，瘋狂按沒興趣還是一直出現」、「原來我不是一個人，一堆餵母乳的是怎樣啦」、「我平常只看動物、裝潢、風景、偶像類的貼文，剛剛去開看看，結果發現跟你看到的一樣，驚嚇到模糊」、「到底為什麼一堆母乳影片？餵就餵還要有一些抓握或搖晃的迷惑行為，真的很氣」。

另外，也有人指出，可以到IG內的「設定」，點進「帳號」，接著進到「敏感內容控制項」，並調整為「更少」，「這樣就不會出現不雅內容了喔。」

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