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IG隱藏功能曝光！小盒子「按1符號」超驚喜　妹子讚：半夜很好用

▲▼IG,Instagram。（圖／記者劉維榛攝）

▲很多人會透過IG小盒子聊天。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

要傳訊息，卻怕吵到對方？以LINE來說，其實只要將「無聲訊息」的功能開啟，就算深夜傳訊息也不怕好友手機跳通知。不過現代人傳訊息的軟體不只有LINE，IG小盒子也有很多人使用，日前就有網友按下「/」，意外發現隱藏功能，原來IG也可以傳送無聲訊息。

這名網友在Dcard上，以「只有我今天才知道IG可以這樣嗎」為題發文，提到她日前回好友訊息時，不小心按到「/」，結果IG小盒子就跳出「/silent發送訊息但不傳送通知」的通知，讓她意外得知IG原來也能傳送無聲訊息。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲IG隱藏功能。（圖／記者曾筠淇翻攝）

原PO表示，只要點選該通知，即可繼續輸入訊息，而傳送出去之後，好友手機也確實沒有跳通知。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真假！第一次知道」、「我也第一次知道，又長知識了」、「有時候半夜太晚傳訊息，怕吵到別人睡覺的時候可以用」、「但是『/silent』這行字會跑出來欸哈哈」。另也有網友表示，「我連LINE可以這樣都不知道」、「原來LINE也可以」。

▲▼ 。（圖／ETtoday資料照）

▲LINE有「無聲傳送」的功能。（圖／ETtoday資料照）

記者實測該功能，不論是安卓或iOS系統，只要打出半形的「/」就可以點選「/silent」的通知。雖然將訊息傳出後，確實不會跳出通知，但點進小盒子後，雙方訊息都會看到「/silent」的字樣。

至於LINE的無聲訊息要如何設定？用戶可以從LINE主頁點選「設定」，並下滑找到「LINE Labs」，點進去以後將「無聲訊息」的功能開啟即可。回到聊天室後，用戶只要在傳送訊息前長按傳送鍵「➤」，並選取「無聲傳送」，好友就不會跳通知了。

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