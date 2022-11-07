南韓總統官邸完工　曝尹錫悅、金建希「今日入住」

▲尹錫悅將外交部長官邸改建為總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅今年5月正式就職後，依照選前承諾向全民開放青瓦台，同時他選擇將原外交部長官邸改建成總統官邸，原本外界預測尹錫悅夫婦會於10月搬進去，不過受到梨泰院踩踏事故影響而延遲。有消息指出，尹錫悅、金建希夫婦將會於今（7）日上午入住改建完成的總統官邸。

根據韓媒《EDaily》，南韓總統警護處次長金宗哲（김종철，音譯）今（7）日上午出席國會預算結算委員會時，透過手機使用通訊軟體Telegram向某名警護官傳送文字指令訊息，剛好這一幕被媒體記者獨家捕捉，文字訊息顯示，尹錫悅夫婦將於該日上午11時入住總統官邸。

該名警護官向金宗哲傳送文字訊息，「女士（指金建希）預計今日（7）上午11時往漢南洞移動。昨天已將辦公室（指金建希先前擔任代表理事的文化藝術策展企劃公司Covana Contents）的器具幾乎全數搬入。女士前往漢南洞後，預計將整理3樓的行李。」

對此，金宗哲則在手機回覆，「辛苦了！」

▲尹錫悅、金建希可望於7日入住改建完成的總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

自從南韓政府向民眾全面開放青瓦台以後，尹錫悅便將總統辦公室遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓，為了方便上下班通勤，他將龍山區漢南洞的外交部長官邸修建成總統官邸，他則於施工期間與妻子金建希居住在首爾市瑞草區的公寓大樓。

雖然大部分的整修工程於7月完工，但維安設施等後續工作還未協調完成，因此尹錫悅夫妻倆入住總統官邸的時間點被延後，本來外界指出尹錫悅可能於10月入住，因為各種家具、器具已於10月完成添購，但受到梨泰院踩踏事故影響，入住時間點被迫往後延。

對於尹錫悅、金建希夫婦倆7日入住總統官邸的傳言，總統辦公室關係人士解釋，「很難透過該張相片，就斷定他們即將入住（總統官邸），因為金建希女士也有可能是為了整理行李，才會先到那個地方。」

韓媒《紐西斯通訊社》分析，未來若尹錫悅搬到龍山區漢南洞總統官邸，則從住處前往總統辦公室的通勤時間預估可從10分鐘縮短至5分鐘。

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