9外國人命喪梨泰院「還未辦喪禮」！韓外交部：6人遺體下周運回國

▲10月29日晚間梨泰院爆發踩踏悲劇。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

南韓首爾梨泰院推擠踩踏釀成156人死亡，包括26名外籍人士。韓國行政安全部及外交部指出，其中130名韓籍遇難者喪禮6日已全部結束，另外26名外籍遇難者中，有17人的葬禮已結束，其餘9人中有6人的遺體將於下週被運回國。

根據《韓聯社》報導，這起慘案截至6日上午9時（台灣8時）累計156人死亡，包括101名女性及55名男性，其中26人為外籍人士。據韓國外交部消息，尚未舉行葬禮的9位外籍人員中有6人的遺體將於下週被送回國。韓國外交部將專門安排職員負責運送遺體，韓國駐當地外交機構職員則會前往機場迎接。

▲該事故造成26名外國人罹難。（圖／路透）

據統計，已知156名死者中20多歲者有104人，30多歲者有31人，40多歲者8人，50多歲者1人。其中，有分別來自伊朗、中國和俄羅斯等14個國家的26名外國人，在事故中死亡。

南韓總統尹錫悅4日出席曹溪寺追思法會時，也首度在公開場合上以總統的身分針對此事致歉，「身為本該對全民生命安全負起責任的總統，我的心實在是無比哀痛且愧疚」。他也表示，他深知政府需要肩負起重責大任，不僅需要收拾梨泰院慘劇的後續，還需要防患於未然，他向罹難者家屬承諾，政府會細心照顧傷者、罹難者家屬們至最後一刻。

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