1人失蹤！台漁船「祥慶」號海上起火　大陸漁船救起48名台籍船員

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》7日報導，台灣一艘秋刀魚兼魷魚釣船「祥慶」號，6日在北太平洋海面作業時船體起火，48名台灣船員已轉移至救生艇待援，附近的浙江寧波「甬發1」漁船見狀前往成功救援。報導稱，核對後發現有1人失蹤，目前暫未發現失蹤人員。

報導稱，11月6日10時10分許，浙江寧波甬發遠洋漁業股份有限公司向寧波市江北區農業農村局報告，該公司一艘秋刀魚兼魷魚釣船「甬發1」在北太平洋海域成功救起48名遇險的台灣漁船船員。





▲台漁船「祥慶」號海上起火。（圖／翻攝自影片）

根據報告，事發時，「甬發1」正在北太平洋海域作業航行，發現附近2海浬處有煙霧升起且有救生信號發出。該船立即向出事地點靠近並進行查看，發現台灣秋刀魚兼魷魚釣船「祥慶」的船體著火，船員已轉移至附近兩條救生筏上。「甬發1」漁船船長李信楊立即要求本船全體船員向「祥慶」漁船靠攏救援，後將兩條救生筏上48名船員成功解救至「甬發1」漁船。

事後，「甬發1」漁船向「祥慶」漁船所在船公司進行通報，並接收該公司發來的船員名單。經核對後發現有1人失蹤，在確保自身安全的情況下，「甬發1」漁船又圍繞出事海域進行搜救，暫未發現失蹤人員。

6日13時許，「祥慶」漁船所在船公司派遣的「祥慶財」漁船抵達事發海域，48名船員目前已乘坐救生筏安全過駁至「祥慶財」漁船。

▼大陸漁船救起48名台籍船員。（圖／翻攝自影片）