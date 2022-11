烏克蘭繳獲俄軍無人機！拆開驚見「台灣」字樣　背後真相曝光

▲俄羅斯攻擊烏克蘭的伊朗製無人機竟內含台灣晶片。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯最近在烏克蘭戰場動用大批伊朗製無人機,其中包含伊朗最引以為傲的本土無人機「遷徙者-6」(Mohajer-6)。不料,烏軍最近拆解了一架「遷徙者-6」後,發現無人機內部竟含有多國零件,其中甚至還有帶著「Taiwan」(台灣)字樣的晶片。

據自由歐洲電台報導,伊朗政府在過去5年不斷吹捧該國產製的「遷徙者-6」無人機,強調這架無人機是伊朗「本土原創」。然而,烏軍最近在前線繳獲一架無人機,經過拆解分析後,發現伊朗的無人機其實並非本國生產,其中大部分的零件都來自國外。

Both the U.S. and EU have sanctions restricting the export of such technology to Iran.



However, the presence of these components in the Mohajer-6 doesn’t mean their producers are violating sanctions.



2/6 pic.twitter.com/BE3YNlMbJS