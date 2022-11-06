大陸日增突破4千！　廣州遭遇3年來最嚴峻疫情

▲廣州疫情嚴峻。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情近日不斷升溫，大陸衛健委6日通報，新增本土526例確診和3894例無症狀感染者，合計新增突破4千例。其中，廣州新增病例居高不下，達到1325例，也是疫情以來本土確診首度單日新增破千例。廣州官方坦言，遭遇疫情3年來最嚴峻時刻。

大陸國家衛健委6日通報，過去一天新增本土病例526例，其中廣東252例，北京43例，內蒙古43例，重慶40例，山西35例，新疆23例，河南16例等。

新增本土無症狀感染者3894例，當中廣東1330例，內蒙古649例，新疆516例，黑龍江296例，湖南253例，河南174例，北京6例，上海5例等。

大陸國家疾控局5日表示，近日，大陸日增本土感染人數波動上升，疫情繼續呈現點多、面廣、頻發的特點。跨省跨區疫情增多，多地新舊疫情疊加交織。烏魯木齊、呼和浩特、廣州、鄭州、福州、蘭州等省會城市發生聚集性疫情，局部地區出現疫情反彈。

10月22日以來，廣州累計報告本土感染者3732例，其中海珠區2370例，佔比64%。為有效阻斷疫情傳播擴散，海珠區決定從5日0時起，利用3天時間全面強化社會面防控措施，嚴格限制人員流動，加強區域核酸篩查，排查風險人群，阻斷潛在的傳播鏈條，封堵擴散外溢漏洞，以早日實現社會面清零。

廣州市衛健委表示，當前，廣州市正面臨抗疫3年以來最複雜、最嚴峻的疫情。希望廣州能充分利用這幾天時間，以最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。