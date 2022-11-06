　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

珠海航展8日登場　大陸「翼龍-3」無人機真機首度亮相

▲▼陸大型無人機「翼龍-3」將亮相珠海航展。（圖／翻攝自央視）

▲陸大型無人機「翼龍-3」將亮相珠海航展。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國際航空航天博覽會（又稱珠海航展）將於8日開幕，據《央視》報導，大陸研製的大型無人機「翼龍-3」將首度公開亮相。報導稱，這款無人機具有「遠航程、重掛載、多用途」的特點，在同級別無人機系統產品中，處於國際先進水平。

央視畫面可見，無人機兩側機翼下各擁有4個掛架，機腹下也配備了1個掛架，9個掛架可以掛載不同的武器系統。

報導指出，「翼龍-3」是中國大陸完全擁有自主智慧財產權的無人機平台，在大噸位同級別、中空長航時無人機系統產品中處於國際先進水平。

報導表示，此次航展還會有1月初才試飛成功的改良版「翼龍-1E」首次參展，且將會使用400多公斤的最大外掛、掛載9彈進行飛行表演，包含「空對地」彈等4種彈型。

另外，據《環球網》報導，本屆航展上，「翼龍-1E」、「翼龍-3」、「無偵7」、「無偵8」、「攻擊11」、「雲影」和「旋戈」等多個軍民用無人機將集中亮相。

公開資料顯示，「翼龍」系列無人機是中國航空工業集團成都飛機設計研究所設計。其中「翼龍-1」機身長9.34公尺、翼展14公尺；「翼龍-2」機長11公尺、高4.1公尺、翼展20.5公尺，最大飛行高度為9000公尺，最大飛行速度為每小時370公里，最大起飛重量4.2噸，外掛能力為480公斤，可實現20小時持續任務續航。

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
議員之子「閻王」撂人痛打高中生！　逼裸體下跪
4類食物放微波爐變炸彈！「微波致癌嗎」解答曝
11月8日罕見「1奇景」！　錯過再等2322年
《戲說》女星腸爆裂昏迷急救！　病況惡化
快訊／台版柬埔寨囚虐35人　第3具遺體找到了
急轉彎！炸物店老闆衝派出所　哭訴：我很委屈、很倒楣
34歲「新好弟弟」陳屍浴缸！　未婚妻癱軟痛哭首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

珠海航展8日登場　大陸「翼龍-3」無人機真機首度亮相

烏軍為「奪回赫爾松」準備流血苦戰　預言俄軍將不敵嚴冬棄守

伊朗自打臉承認了：俄烏開戰前　提供「無人機」給俄羅斯

新款飛翼無人機神秘現身珠海　隱身布局擔任殲-20僚機

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

女子樂隊「為壽星慶生」　他被7女包圍！一臉無奈

王彩樺正妹女兒出道！狂吐槽媽媽XD　海邊穿泳衣遭酸：要穿羽絨衣是嗎？

珠海航展8日登場　大陸「翼龍-3」無人機真機首度亮相

烏軍為「奪回赫爾松」準備流血苦戰　預言俄軍將不敵嚴冬棄守

伊朗自打臉承認了：俄烏開戰前　提供「無人機」給俄羅斯

新款飛翼無人機神秘現身珠海　隱身布局擔任殲-20僚機

遭身障者坐輪椅輾過腳趾！她怒告獲賠　但要「自負7成責任」

蘇揆：國道1號南下汐止段明上午6時全線通車

影／昨喊「教他怎麼生」引熱議　陳時中今曝不孕症補助片

Apink初瓏、普美見面會台北場來了！　擊掌、合照福利滿滿寵台粉

NBA本季最狂絕殺　國王福克斯延長賽32呎三分彈宰魔術

北市長辯論後民調　陳時中表現63.34分墊底、支持度仍位居第二

忘帶40元遭炸物老闆嗆！唐寶寶上進又孝順「苦練單輪車」勇奪冠軍

一句話激怒！南投縣議員之子「閻王」涉撂人痛打高中生、逼簽本票

渾圓半球狂晃！美國女星低胸爆乳跳舞催票　嬌喊：這很重要

談限電卻挨批「擋變電所」　黃珊珊：被高嘉瑜反對後「完全停下來」

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

軍武熱門新聞

烏軍為奪回赫爾松準備流血　預言俄軍遇嚴冬棄守

伊朗認了：俄烏開戰前　提供無人機給俄羅斯

新款飛翼無人機神秘現身珠海

毫米彈珠打造運-20堅韌機翼

陸大型無人機「翼龍-3」真機首度亮相

土耳其開除300名F-16飛官

國共最後一戰　登步島戰役兩岸從此奠定

富比世報導：俄軍「第11軍團」幾乎全滅

PTT八卦板鼓吹投降論　40歲處男：至少能打手槍

美對台4100億軍售遲交　包括66架F-16還沒到貨

3000公尺跑15分鐘很難？　館長：X你娘

台籍法國傭兵為何不讀軍校　他神回：軍校會去打仗嗎

美國前防長卡特過世　2015年就力挺軍援烏克蘭

俄飛彈殘骸落入摩爾多瓦　基輔遇襲8成用戶停水

更多熱門

相關新聞

大陸日增突破4千！　廣州遭遇3年來最嚴峻疫情

大陸日增突破4千！　廣州遭遇3年來最嚴峻疫情

大陸疫情近日不斷升溫，大陸衛健委6日通報，新增本土526例確診和3894例無症狀感染者，合計新增突破4千例。其中，廣州新增病例居高不下，達到1325例，也是疫情以來本土確診首度單日新增破千例。廣州官方坦言，遭遇疫情3年來最嚴峻時刻。

穩房市！大陸央行：鼓勵銀行執行保交樓專項借款

穩房市！大陸央行：鼓勵銀行執行保交樓專項借款

中共女官員多次嘿咻11男！百人群組自爆性愛史

中共女官員多次嘿咻11男！百人群組自爆性愛史

陸國防部：解放軍持續練兵備戰反制台獨分裂

陸國防部：解放軍持續練兵備戰反制台獨分裂

陸企國美電器預告「停發工資」　要求員工簽承諾函理解

陸企國美電器預告「停發工資」　要求員工簽承諾函理解

關鍵字：

大陸無人機翼龍-3珠海航展

讀者迴響

熱門新聞

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

高中生像前夫…一查是死了17年兒

Makiyo婚變「老公痛哭求原諒」！經紀人認：不是第一次

台正妹羅浮宮前「脫衣露奶拍網美照」糗了！

永和店家報警抓唐寶寶！「永久停業」真實情況曝

老闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星負評灌爆

新店女陳屍家中全身是蛆

報警抓唐寶寶！新北炸物店老闆被起底是直播主

爛醉男撞進派出所　警傻眼：怎麼開進來

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

拒絕對方別說「不好意思」

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面