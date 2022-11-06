珠海航展8日登場　大陸「翼龍-3」無人機真機首度亮相





▲陸大型無人機「翼龍-3」將亮相珠海航展。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國際航空航天博覽會（又稱珠海航展）將於8日開幕，據《央視》報導，大陸研製的大型無人機「翼龍-3」將首度公開亮相。報導稱，這款無人機具有「遠航程、重掛載、多用途」的特點，在同級別無人機系統產品中，處於國際先進水平。

央視畫面可見，無人機兩側機翼下各擁有4個掛架，機腹下也配備了1個掛架，9個掛架可以掛載不同的武器系統。

報導指出，「翼龍-3」是中國大陸完全擁有自主智慧財產權的無人機平台，在大噸位同級別、中空長航時無人機系統產品中處於國際先進水平。

報導表示，此次航展還會有1月初才試飛成功的改良版「翼龍-1E」首次參展，且將會使用400多公斤的最大外掛、掛載9彈進行飛行表演，包含「空對地」彈等4種彈型。

另外，據《環球網》報導，本屆航展上，「翼龍-1E」、「翼龍-3」、「無偵7」、「無偵8」、「攻擊11」、「雲影」和「旋戈」等多個軍民用無人機將集中亮相。

公開資料顯示，「翼龍」系列無人機是中國航空工業集團成都飛機設計研究所設計。其中「翼龍-1」機身長9.34公尺、翼展14公尺；「翼龍-2」機長11公尺、高4.1公尺、翼展20.5公尺，最大飛行高度為9000公尺，最大飛行速度為每小時370公里，最大起飛重量4.2噸，外掛能力為480公斤，可實現20小時持續任務續航。