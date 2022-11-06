防疫鬆綁期望又落空！　微博深夜出現大量抱怨

▲微博網友關注疫情是否鬆綁。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

外界此前期待，二十大結束後中國大陸可能會放鬆防疫政策。5日，大陸國家疾控局強調「動態清零」總方針不動搖。5日深夜，在微博熱搜詞條「國家疾控局回應近期是否調整防控政策」的「實時」討論區，湧現了無數網友發文抱怨。

▼大陸堅持動態清零。（圖／CFP）



大陸國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔5日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，「當前，國際疫情迎來新的冬季疫情流行季，國內局部地區疫情反彈趨勢明顯，疊加流感等其他呼吸道疾病傳播風險，疫情形勢更加嚴峻複雜。我們堅持動態清零總方針不動搖，在總結各地疫情防控實踐和政策實施效果的基礎上，組織專家根據病毒潛伏期、傳播力、致病力的變化，不斷優化完善疫情防控措施，提高科學精準防控水準，進一步統籌好疫情防控和經濟社會發展。」

5日深夜，微博詞條「國家疾控局回應近期是否調整防控政策」經多家媒體與官方單位轉發，隨即躍為熱搜。雖然綜合主頁已被篩選為官媒貼文，但不知是否是因為所處深夜，「實時」討論區卻湧現了無數網友發文抱怨。

網友表示，「封控三年無法清零，倒是抗議留言先清零了」、「奧密克戎感慨的說，我真是就在一個地方遇到槓精了」、「請拿人當人吧，不要再挑戰底線了」。

也有網友提及港澳台，「港澳台……，都挺開心的吧」、「他們可以上外網，可以有各國的歌手開演唱會，出境旅遊也很方便，甚至來大陸讀書還有各種優待」、「真羨慕台灣人，憑什麼他們就能投胎台灣」。

不過，6日早上，相關留言已經搜尋不到。

▼網友羨慕港澳台防疫措施。（圖／翻攝微博）

