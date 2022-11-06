　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

防疫鬆綁期望又落空！　微博深夜出現大量抱怨

▲▼防疫鬆綁期望又落空！　微博深夜出現大量抱怨。（圖／翻攝微博）

▲微博網友關注疫情是否鬆綁。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

外界此前期待，二十大結束後中國大陸可能會放鬆防疫政策。5日，大陸國家疾控局強調「動態清零」總方針不動搖。5日深夜，在微博熱搜詞條「國家疾控局回應近期是否調整防控政策」的「實時」討論區，湧現了無數網友發文抱怨。

▼大陸堅持動態清零。（圖／CFP）

▲內蒙古呼和浩特,疫情。（圖／CFP）

大陸國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔5日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，「當前，國際疫情迎來新的冬季疫情流行季，國內局部地區疫情反彈趨勢明顯，疊加流感等其他呼吸道疾病傳播風險，疫情形勢更加嚴峻複雜。我們堅持動態清零總方針不動搖，在總結各地疫情防控實踐和政策實施效果的基礎上，組織專家根據病毒潛伏期、傳播力、致病力的變化，不斷優化完善疫情防控措施，提高科學精準防控水準，進一步統籌好疫情防控和經濟社會發展。」

5日深夜，微博詞條「國家疾控局回應近期是否調整防控政策」經多家媒體與官方單位轉發，隨即躍為熱搜。雖然綜合主頁已被篩選為官媒貼文，但不知是否是因為所處深夜，「實時」討論區卻湧現了無數網友發文抱怨。

▲鄭州,疫情,核酸檢測車,超市。（圖／CFP）

網友表示，「封控三年無法清零，倒是抗議留言先清零了」、「奧密克戎感慨的說，我真是就在一個地方遇到槓精了」、「請拿人當人吧，不要再挑戰底線了」。

也有網友提及港澳台，「港澳台……，都挺開心的吧」、「他們可以上外網，可以有各國的歌手開演唱會，出境旅遊也很方便，甚至來大陸讀書還有各種優待」、「真羨慕台灣人，憑什麼他們就能投胎台灣」。

不過，6日早上，相關留言已經搜尋不到。

▼網友羨慕港澳台防疫措施。（圖／翻攝微博）

▲▼防疫鬆綁期望又落空！　微博深夜出現大量抱怨。（圖／翻攝微博）

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
炸物店老闆曾爆嗆客人「雞雞歪歪」！　對話紀錄曝光
女星不爽「10歲女跟許老三交朋友」：當丫鬟陪跳！　小S回應了
唐寶寶媽現身回應！　心疼曝「孩子整天不敢出門」
一中街「30年神級飲料店」收攤！　網崩潰：我的青春
林俊傑開唱台上爆意外！　傷勢曝光
王浩宇預測22縣市長名單！　新竹市「她」奪下
明起防疫險「這情況」不賠了！　詐領恐坐5年牢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

防疫鬆綁期望又落空！　微博深夜出現大量抱怨

17歲嫩妹後腰長出「一片濃炸黑森林」竟罹恐怖罕病！1徵兆快就醫

兩女脖子用鐵鍊鎖一起！自願挑戰「姐妹生死局」清醒才知大條了

華為：明年發表「鴻蒙4」　支付寶目前已正式接入

中共退休高官「詆譭黨和國家領導人」落馬！官方：嚴重違法違紀

陸央行副行長范一飛落馬！陸媒：上班到一半被帶走

大陸日增突破4千！　廣州遭遇3年來最嚴峻疫情

高速公路夜空射出「魔幻光線」　用路人抬頭嚇一跳

「兩岸藝術新天地論壇」開幕　6藝術家現場創作《滬台八景圖》

高中生像前夫…她一查驚見是「死了17年的兒子」　暗黑內幕曝光

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

女子樂隊「為壽星慶生」　他被7女包圍！一臉無奈

防疫鬆綁期望又落空！　微博深夜出現大量抱怨

17歲嫩妹後腰長出「一片濃炸黑森林」竟罹恐怖罕病！1徵兆快就醫

兩女脖子用鐵鍊鎖一起！自願挑戰「姐妹生死局」清醒才知大條了

華為：明年發表「鴻蒙4」　支付寶目前已正式接入

中共退休高官「詆譭黨和國家領導人」落馬！官方：嚴重違法違紀

陸央行副行長范一飛落馬！陸媒：上班到一半被帶走

大陸日增突破4千！　廣州遭遇3年來最嚴峻疫情

高速公路夜空射出「魔幻光線」　用路人抬頭嚇一跳

「兩岸藝術新天地論壇」開幕　6藝術家現場創作《滬台八景圖》

高中生像前夫…她一查驚見是「死了17年的兒子」　暗黑內幕曝光

月老香水發威後 山上花園水道博物館水占卜結水緣順利脫單

許效舜撇痛風錄外景15小時　威廉讚前輩「敬業精神」

心疼采子消失演藝圈　何孟遠現身「吐露2真心話」：不要放棄！

擦藥治菜花！男友幫拍下體喬位置　偷留照成把柄PO網：看妳多淫蕩

台灣大賽／福來喜最舒服的手套斷了　慶幸有「得來速」修復：酷啦

李明哲競總成立　韓國瑜夫妻與韓奶奶相挺！近3千人擠滿會場

楊紫遭指「與他同吃一塊蛋糕」惹議！　劉學義不甩緋聞送8字生日祝福

三花貓爬上神桌「找媽祖撒嬌」靠耳邊講悄悄話　爸看傻：我要瘋了

唐寶寶遭咆哮自責「是我不好」！　趙婷心疼留言鼓勵：你很棒也很努力

賓士女迴轉出事了　男駕駛撞上衝分隔島連撞路樹轎車...酒測超標

駕駛違停路中「乘客再補刀」左側直接開門...撞倒腳踏車弟

大陸熱門新聞

高中生像前夫…一查是死了17年兒

他車速126公里失控狂飆2小時　兇手竟是奶茶

68歲「男男」性工作者稱從不暈船 特製3呎按摩床...恩客跨18至90歲

17歲嫩妹後腰長出一片濃炸黑森林！檢查竟罹恐怖罕病

高速公路夜空射出「魔幻光線」　用路人抬頭嚇一跳

房東潛入性侵狗　全過程被拍下

玩「姐妹生死局」　兩女脖子用鐵鍊鎖一起

中共女官員多次嘿咻11男！百人群組自爆性愛史

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

兩岸藝術新天地論壇　6藝術家現場創作

他超愛挖鼻孔！竟長出血管瘤

軟爛男帶妻兒睡公園4個月　原因讓鄰居搖頭

大陸日增突破4千！　廣州遭遇3年來最嚴峻疫情

詆譭黨和國家領導人！中共退休高官落馬

更多熱門

相關新聞

陸大型無人機「翼龍-3」真機首度亮相

陸大型無人機「翼龍-3」真機首度亮相

中國國際航空航天博覽會（又稱珠海航展）將於8日開幕，據《央視》報導，大陸研製的大型無人機「翼龍-3」將首度公開亮相。報導稱，這款無人機具有「遠航程、重掛載、多用途」的特點，在同級別無人機系統產品中，處於國際先進水平。

大陸日增突破4千！　廣州遭遇3年來最嚴峻疫情

大陸日增突破4千！　廣州遭遇3年來最嚴峻疫情

穩房市！大陸央行：鼓勵銀行執行保交樓專項借款

穩房市！大陸央行：鼓勵銀行執行保交樓專項借款

中共女官員多次嘿咻11男！百人群組自爆性愛史

中共女官員多次嘿咻11男！百人群組自爆性愛史

陸國防部：解放軍持續練兵備戰反制台獨分裂

陸國防部：解放軍持續練兵備戰反制台獨分裂

關鍵字：

大陸動態清零

讀者迴響

熱門新聞

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

永和店家報警抓唐寶寶！「永久停業」真實情況曝

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

Makiyo婚變「老公痛哭求原諒」！經紀人認：不是第一次

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

高中生像前夫…一查是死了17年兒

台正妹羅浮宮前「脫衣露奶拍網美照」糗了！

《戲說》女星腸爆裂昏迷送醫急救！「癌細胞難殺死」

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

報警抓唐寶寶！新北炸物店老闆被起底是直播主

老闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星負評灌爆

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面