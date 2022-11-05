解封後航班暴增8成！國人3大出國熱點曝　11家外籍航空搶復飛台灣

▲樂桃航空陸續復飛台灣航線。（圖／樂桃）

記者李姿慧／台北報導

國境解封，國籍航空陸續增班和開闢新航點，多家外籍航空也將復飛台灣，交通部航政司副司長韓振華表示，下月每周飛航航班數將達1088班，比解封前成長8成，年底前將有11家外籍航空將復飛台灣。此外，國人出國熱點則以日、美、越南為主要目的地。

根據交通部統計，我國自111年10月13日起入境旅客免除居家檢疫，入出境旅客人數已顯著成長。111年9月平均每日入境人數含入境轉機約為8,500人，10月13日至10月底平均每日入境人數含入境轉機約為1萬4,000人，成長幅度超過6成，其中外籍旅客來台以越南、日本及泰國為大宗；至國人出國，則以日本、美國、越南為主要目的地。

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交通部航政司副司長韓振華表示，因應疫後客運市場成長需求，國籍航空公司已陸續規劃增加航班及航點，多家外籍航空公司也將飛航台灣，以111年12月為例，平均每周飛航1,088班，較解封前成長約8成，其中東南亞飛航388班、東北亞飛航382班、歐美、中東及大洋洲飛航174班、兩岸及港澳飛航144班，並以日本航線飛航班次最多，每周飛航300班。

▲交通部航政司副司長韓振華。（圖／記者李姿慧攝）

新增航點包括慕尼黑及米蘭，復飛航點則包含首爾金浦、釜山、濟州、大邱、襄陽、亞庇、長灘島、公主港、峴港、吳哥窟、清邁等。

韓振華指出，航空公司部分， 江原、釜山、德威、真航空、大灣區、 澳門 、全亞洲 、馬亞洲、泰亞洲、泰微笑、泰獅子等11家外籍航空公司已規劃 11至12月起復飛台灣 。

韓振華表示，解封前每周入境人數約5萬人，11月中預期約8萬人次，航空旅客量已回穩到疫情前15%，相較9月回升到疫情前10%，以及航班數恢復到疫情前4成，皆顯示航空市場已逐步成長。