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曾子余自嘲中華老兵！獨居3大求生技全公開

▲▼中華電信,中華電信網路門市,曾子余,加碼優惠,限定方案,節慶點數,新機預購。（圖／翻攝自影片）

▲藝人曾子余表示自己一個人在外頭住雖然很自由不過麻煩事也好多，還好他有3招超棒生存技能，讓他可以輕鬆搞定每天的生活。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

身為美食節目主持人和演員的曾子余，每天工作行程滿檔超忙碌，別看他一臉童顏其實已經出道10多年了，他分享，工作這麼久的好處就是可以一個人住在外面，自由自在、無拘無束地享受獨處的生活，但是麻煩的地方也是不少，他表示特別是前一陣子碰上疫情，被關在家裡突然考驗生存技能，像是各種家事、水電、瓦斯、網路等全都要靠自己一手包辦，「真的差點扛不住啊！」不過曾子余笑說他挺過來了，而且決定無私跟大家分享他的3招超棒必備生存技能，你也是一個人獨居嗎？快快筆記。

第一招「食材冷凍保存術」

曾子余說自己因為主持美食節目，常常大魚大肉，吃高熱量的食物、精緻甜點等，不僅營養不夠均衡，還讓他曾經因此胖了12公斤，所以他決定在家要多吃蔬菜，但是新鮮綠色蔬菜不耐久放，往往等到他想料理的時候菜都放爛了，經過多方嘗試他找到了好撇步，那就是將綠色蔬菜汆燙30秒後放涼，就可以將蔬菜放入保鮮盒中冰進冰箱冷藏，這樣能延長保存期限，「想吃打開冰箱隨時有」，曾子余最愛的就是淋上胡麻醬的燙花椰菜，「簡簡單單輕輕鬆鬆健康100分，環保愛地球就靠它，拯救世界和平就是花椰菜！」

▲▼中華電信,中華電信網路門市,曾子余,加碼優惠,限定方案,節慶點數,新機預購。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,中華電信網路門市,曾子余,加碼優惠,限定方案,節慶點數,新機預購。（圖／翻攝自影片）

第二招「網路科技之術」

曾子余表示工作、拍戲常往國外跑，有時一個太忙就忘了申請國際漫遊，朋友得知後跟他分享「直接上中華電信網路門市申請就好啦！」曾子余起初還不敢置信能有這麼方便，「我這個中華老兵（中華電信10幾年老用戶）居然還不知道有這個東西？！」沒想到進入網路門市後發現，「介面真的超直覺好用，一下子就能看到要找的、需要的，非常方便，省去很多的麻煩，超有效率！」像是他需要的出國上網功能，中華電信網路門市一鍵搞定，免換卡一支手機就能走遍全球，「直接省了好幾千塊」。

▲▼中華電信,中華電信網路門市,曾子余,加碼優惠,限定方案,節慶點數,新機預購。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,中華電信網路門市,曾子余,加碼優惠,限定方案,節慶點數,新機預購。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,中華電信網路門市,曾子余,加碼優惠,限定方案,節慶點數,新機預購。（圖／翻攝自影片）

曾子余笑說沒用不知道，用了中華電信網路門市才發現根本是驚喜大禮包！他分享中華電信不時會提供網路門市限定的「獨家優惠、限定方案、節慶活動、新機預購」四大好康；像是網路限定快閃好康、超低月租費方案、各大節慶Hami Point點數加碼回饋、iPhone14預購，甚至他曾經還搶到超優惠的預付卡流量加倍、國際漫遊上網量加贈，「出去玩上網不用怕，我就是行動基地台，所有的人都在跟我借熱點，我就這樣子被簇擁著，那種感覺好爽」！

▲▼中華電信,中華電信網路門市,曾子余,加碼優惠,限定方案,節慶點數,新機預購。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,中華電信網路門市,曾子余,加碼優惠,限定方案,節慶點數,新機預購。（圖／翻攝自影片）

其中對曾子余來說最棒的一點就是，中華電信網路門市24H不打烊，「最適合我這種工作到沒日沒夜、沒有時間跑門市的人」只要動動手指就能滿足所有想得到的相關電信服務，所以曾子余趁機一口氣把家裡的MOD、固網寬頻、智慧加值以及繳費設定、合約升級一次搞定。網路門市好康不只一個人獨享，曾子余表示網路門市限定的幸福199單門號方案，特別適合長輩或輕量使用者，「超低月費沒有負擔，我只要一看到這個訊息就立刻傳給他們！」網路門市還提供熱門新機搶先預購、節慶活動，先前母親節曾子余就利用優惠價買了新手機孝敬媽媽，今年雙11以及接下來網路門市都會不定時舉辦好康活動，他大推「只要動動手指就可以享受網路門市的優惠，快速又便利。」

▲▼中華電信,中華電信網路門市,曾子余,加碼優惠,限定方案,節慶點數,新機預購。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,中華電信網路門市,曾子余,加碼優惠,限定方案,節慶點數,新機預購。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華電信,中華電信網路門市,曾子余,加碼優惠,限定方案,節慶點數,新機預購。（圖／翻攝自影片）

第三招「衣物速乾之術」

濕冷秋冬洗衣服擔心乾不了怎麼辦？曾子余教大家零成本秘技，注意晾衣服時的排列方式，務必要按照「長短長」方法排列，才能讓空氣有對流空間、衣服更快曬乾，如果想要加速也有方法，曾子余笑說那就把衣服以長短長方式排列好，置於冷氣房中再打開電風扇對著吹，「我跟你講，這樣子做明天早上就能穿著衣服帥氣出門。」

▲▼中華電信,中華電信網路門市,曾子余,加碼優惠,限定方案,節慶點數,新機預購。（圖／翻攝自影片）

生活有了這三招就足夠愜意對付各種疑難雜症，如果還想要來點額外小確幸，曾子余偷偷分享，「即日起至111/12/18止，至中華電信網路門市申請精采5G、光世代、MOD指定方案，「可口可樂」2022足球限定好禮等你抽！每個月送出超過1,000份「可口可樂」2022足球限定版乙箱（330MLx24入/箱）與「可口可樂」限量足球乙顆，他提醒越早登錄中獎機率越高，喜歡就要出手把握。「樂瘋足球好禮月月抽」活動網址：https://reurl.cc/oZgGj5

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