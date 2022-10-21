根本就是現場演出！5G沉浸式直播　零時差欣賞多角度展演

▲國家電影及視聽文化中心與中華電信5G企業專網合作《島嶼江湖：武俠在台灣》特展。（圖／國家電影及視聽文化中心提供，下同）

消費中心／綜合報導

民眾的生活回歸常態，越來越多現場的運動賽事、演唱會、文創展演、晚會演出，但是受限家庭、工作影響無法到現場觀賞時，許多人都期待可以遠距觀看直播，隨著5G技術純熟，中華電信5G企業專網的行動攝影包及多視角直播技術，在家就可以享有「沈浸式體驗」，同步零時差看到高畫質視訊，且自主選擇現場視角，宛如有身歷其境的感受！

▲透過5G服務，直播也能有4K畫質可以欣賞。

5Ｇ應用廣泛，在影視應用上已有很不錯的展現成果。國家電影及視聽文化中心推廣合作處處長莊千慧認為，更多的民眾可以透過5G應用科技，直覺式的體驗影視聽中心的精彩內容，並將活動理念以更多元的方式傳達給民眾。像是今年年初舉辦的《島嶼江湖：武俠在台灣》特展，透過中華電信5G服務，「將我們與天照光創作體劇團合作的「武俠劇場」，能以多視角、高畫質的直播服務，讓更多粉絲在線上就可以看到高畫質的演出，而且透過5G低延遲的特性，讓觀看者可以即時切換，隨意選擇各視角觀看的角度」，滿足視聽用戶自由切換觀看視角的即時性，能更完整的傳遞劇場演出的氛圍。

▲實際執行時有很多「細節」不能馬虎，事前要先場勘確定線路及設備。

為讓《島嶼江湖：武俠在台灣》特展完美演出，在實際執行時前有很多「細節」不能馬虎，為了確定可以將最多的角度在遠距觀眾面前展現，執行團隊除了要先場勘確認路線走位，並藉由中華電信5G企業專網搭配行動攝影包（主要設備包含編碼器、5G CPE），配合直播現場所需，客製化所需影音上傳頻寬，讓直播的攝影機不被線路干擾。同時，透過5G專網即時傳輸高畫質影音至後端平台，提供更有保障的行動通信品質。

▲演出的場景從場館的1樓延伸到2樓展現出壯闊感。

國家電影及視聽文化中心推廣合作處處長莊千慧並說明，《島嶼江湖：武俠在台灣》特展中的「武俠劇場」，為演繹武林中打鬥的場景，演出的場景設定不只停留在固定的範圍內，更將舞台從場館的1樓延伸到2樓才能展現出壯闊感，因此在安排直播攝影機時動線就很重要。透過中華電信5G企業專網搭配行動攝影包以及多視角攝影機，就能自由移動且跟著大展身手的演員隨時調整拍攝角度，呈現出與傳統攝影角度完全不同的畫面，鏡頭緊緊跟著演員移動，流暢感更足夠，不需要後製就能達到一鼓作氣的效果，讓民眾猶如穿梭如臨實境的武俠世界。未來影視聽中心將發展更多元的展演內容，向民眾展現修復及保存電影、電視、廣播檔案的重要成果。

▲用手機也可以遠距觀看直播，就像身處在搖滾區享受最佳畫面。

中華電信全力推動5G專網與文化科技整合，結合網通產業終端設備，積極投入文化科技應用。不管是室外活動場域、AR、異地共演情境及自由視角的移動直播應用，皆可利用行動攝影包，讓民眾可以擁有更多元的觀看體驗，就像身處在搖滾區享受最佳畫面。