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2022世足看中華！Hami Video金球大禮包獨享888元暢看64場全賽事　再抽好禮

▲▼中華電信,世足賽,Hami Video。（圖／中華電信提供）

▲中華電信即日起搶先開放客戶申辦「Hami Video金球大禮包」獨家超值方案，只要888元。（圖／中華電信提供）

生活中心／綜合報導

全球引頸期待的2022 FIFA卡達世界盃™足球賽倒數一個月，中華電信即日起搶先開放客戶申辦「Hami Video金球大禮包」獨家超值方案，球迷獨享價只要888元，即可暢看Hami Video運動館150天觀賞本屆世足賽及國內外熱門賽事、使用2022世足AR轉播服務；此外，申辦金球大禮包方案，還能獲得涵蓋吃喝玩樂的享樂優惠券，省下超過5,000元！前5,000名訂閱並登錄可獲得獨家足球運動上衣、長巾，再抽adidas世界盃官方指定用球、adidas世界盃國家隊球衣、「可口可樂」限量足球（精裝版）、2022足球限定版可口可樂易開罐（330ML x 6入/組）與百威啤酒限定組合等超過百項獎品，並有機會將特斯拉開回家。看足球、拿豪禮，就在中華電信！更多優惠詳見：https://event.funpark.com.tw/hamivippass/

中華電信VIP、Hami Video運動館老朋友，瘋足球享尊榮加碼回饋

中華電信寵粉無極限！中華電信VIP訂閱「Hami Video金球大禮包」，除原有優惠內容，登錄時輸入VIP加碼序號，即可獲得Hami Point 188點（1點等於1元，限量5,000名）、VIP專屬享樂優惠券以及3次抽特斯拉機會，盡享尊榮待遇。
針對10/19前已訂閱Hami Video運動館的老朋友，只要至金球大禮包活動網頁【運動館老朋友】登錄，即可擁有1次抽特斯拉資格，另有機會將獨家足球運動上衣、長巾帶回家，讓三五好友觀賽氣氛更加分。

網路門市限定，申請精采5G、光世代、MOD指定方案，月月抽千名足球好禮

中華電信邀全民一起瘋足球，即日起至12/18至網路門市申請精采5G、寬頻光世代及MOD指定方案並完成登錄，即可參加「樂瘋足球好禮月月抽」活動，獎項包括「可口可樂」2022足球限定版1箱（330MLx24入/箱）與「可口可樂」限量足球乙顆！每月送超過1,000個好禮，越早登錄，中獎機會越大！活動及適用方案詳見：https://www.cht.com.tw/home/campaign/2022FIFA/eshop.html

▲▼中華電信,世足賽,Hami Video。（圖／中華電信提供）

▲申辦金球大禮包方案，能獲得吃喝玩樂的優惠券省下超過5,000元！

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