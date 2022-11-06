槓上新北炸物店老闆！唐寶寶媽媽「曾遭棄養」背景超驚人

▲唐寶寶的媽媽蕭麗華背景被起底，不但注重孩子的教育，同時也是事業有成的女強人。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市日前傳出消費糾紛，一名唐氏症青年購買炸物忘帶40元，攤子老闆於是報警處理，甚至還出言「我才不管他是什麼症」，引發網友譴責。事後，青年的母親蕭麗華也被起底，幼年時曾遭母親棄養，長大後則成為女強人，不僅教子有方，也開創了自己的事業。

蕭麗華在臉書上公開事件，孩子到某間炸物攤購買食物，想要孝敬祖父母，點完後發現錢包忘帶，於是立刻告知老闆、致歉，沒想到竟遭大聲咆哮，對方還報警處理，嚇得孩子只能躲在旁邊發抖。

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蕭麗華說，丈夫到店家詢問全程，老闆態度卻十分傲慢，因為食物已經炸好，沒付錢的話「只好直接叫警察」。後來蕭麗華到場了解，卻又被老闆嗆聲「我才不管他是什麼症」，東西炸好就是要付錢，且店內工作十分忙碌，也沒時間等孩子打電話給家人。

▼炸物店老闆因為報警、嗆聲「我才不管他是什麼症」，因而遭到網友肉搜。（圖／翻攝當事人臉書）



事件引起熱烈討論，該炸物攤慘遭Google負評灌爆，最後顯示「永久停業」。周姓房東出面說明，有要求炸物老闆出來解釋，若不把事件始末解釋清楚，也沒辦法繼續出租，對方則告知「會解決」，接著就沒有回應。

而後來蕭麗華的身分被起底，今年竟獲選為新北市的模範母親，除了悉心培養孩子以外，在工作上也是一名女強人。

根據《中時新聞網》報導，蕭麗華年幼時曾遭生母棄養，此後她十分重視家庭，除了努力教育孩子以外，開創的美容機構也聘雇了許多單親媽媽，讓有類似背景的人可以彼此扶持、成長，可謂相當用心。

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