永和炸物店老闆擬告唐寶寶跟網友　資深警看不下去：可這樣反擊

記者陳雕文／新北報導

新北市一名唐氏症少年4日買40元炸物要給阿公、阿嬤吃，不料忘記帶錢包，遭老闆咆哮並報警，後來該店被狂刷負評宣布停業，老闆於5日凌晨到派出所諮詢提告程序，想讓PO文的唐寶寶媽媽、網友付出代價，還向警哭訴心中委屈。對此，資深警員私下說，如果真的提告，唐寶寶媽媽還可以這樣反擊。

▲炸物店老闆因唐寶寶點餐後忘記帶錢而報警，事件曝光後引起網友撻伐。（圖／翻攝自當事人臉書）

回顧整起事件，一位媽媽在臉書發文，表示患唐氏症的兒子4日到永和復興路某炸物店消費，買了40元的炸物想給阿公、阿嬤吃，但點餐後發現錢包忘了帶，馬上跟老闆道歉，沒想到老闆開始大聲咆哮，還打電話叫警察，嚇得兒子渾身發抖，躲在旁邊一動也不動。

事後，媽媽親自前往，卻遭老闆回嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」媽媽錯愕反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆又拉高嗓門，「我們很忙，哪有時間等！」全案曝光後引起網友群起撻伐，到該家炸物店Google評論狂洗一星負評，後來店受到此次事件影響，在Google的評論顯示「永久停業」。

▲唐氏症少年非常孝順，還會幫阿公阿嬤按摩。（圖／翻攝自唐氏症少年臉書）

據了解，炸物店老闆於凌晨3點多到中正橋派出所詢問訴訟流程，考慮對PO文者與酸他的網友提出妨害名譽告訴，並向員警哭訴，表示覺得自己很委屈。相關訊息在網路上持續發酵，有資深警員忍不住透露反擊方式，「如果，貼文者陳述的都是事實，其實可以反告店家誣告罪！」

有網友指稱該店問題不少，「這家老闆真的態度超差！買過一次等很久快1小時，才去問一下大概還要等多久呢？老闆完全不鳥人，一直做外送的單，後來一直咆哮罵老闆娘？說不能等就不要吃啊！重點是買回家湯圓還整個臭酸掉。」