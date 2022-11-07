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永和炸物店遭負評灌爆永久停業！附近住戶爆料「還接外送單」

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

▲炸物店被1星評價灌爆，改為永久停業。（翻攝Google地圖）

記者柯振中／綜合報導

新北永和一名炸物店老闆因為唐寶寶買食物忘帶錢包，開口大聲咆哮、報警，引起網路公憤，因而遭到肉搜，店家也被負評灌爆，Google地圖上顯示「永久停業」。不過，有附近住戶透露，其實老闆還是透過外送平台接單，並非真正停業。

回顧整起事件，蕭姓女子在臉書上指控，患有唐氏症的兒子4日到復興路一處炸物攤消費，打算購買40元的食物孝敬祖父母，結帳時發現錢包忘帶，於是立刻告知老闆，並向對方致歉。豈料老闆聽完以後，開口大聲咆哮，並打電話叫警察到場，嚇得唐寶寶躲在一旁瑟瑟發抖。

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蕭母後來到場詢問詳情，店家則嗆聲「我才不管他是什麼症」，東西炸好就要付錢，也沒時間等顧客打電話，讓家人前來付款。事件在網路上曝光後，引起許多網友不滿，一面倒留言譴責，同時到店家的Google評論留下負評，事後店家在Google地圖上也改成「永久停業」，而老闆本人也關閉了臉書等社群軟體，似乎是在避風頭。

▼除了炸物攤改為永久停業，老闆的臉書等社群軟體也已關閉，似乎是在避風頭。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼唐寶寶忘帶40元發抖道歉　炸物店老闆報警嗆「我才不管他什麼症」。（圖／翻攝自當事人臉書）

不過，根據《三立新聞網》報導，有鄰居透露，店家還有透過外送平台接單，且店門口的鐵捲門雖然沒有全部拉起，但仍能聞到油炸的味道，是否仍有營業，讓人感到好奇。

事件持續延燒，出租該地點，讓店家做生意的周姓房東也說，現在炸物攤老闆已經惡名昭彰，她有告知對方，要盡快出來解釋，否則沒辦法繼續出租，對方則承諾「會解決」，接著就聯繫不到人。

▲▼炸物攤營業時間只剩3分鐘。（圖／翻攝外送平台）

▲實際上網搜尋，可以看見炸物攤的營業時間，只剩周六下午5點45分到5點48分。（圖／翻攝外送平台）

此外，根據消息，店家老闆5日凌晨也前往派出所，諮詢提告的程序，想對蕭母、惡意評論的網友提告，不過後來溝通了一番，該老闆只是不斷向員警抱怨，認為自己很倒楣，暫時沒有提出告訴。

而實際到外送平台上尋找，確實還可以看見該炸物攤確實還有營業，但營業時間顯示「星期日-周五　已打烊」，周六的營業時間則是下午5點45分至5點48分，只有營業3分鐘。

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