快訊／唐寶寶媽媽PO文吐心聲　只求炸物老闆「做1事」

▲媽媽貼出店家照片，心痛還原事發過程。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者施怡妏／綜合報導

新北市一位唐寶寶4日想買40元炸物給家人吃，因忘記帶錢包，立刻向老闆道歉，怎料對方當眾咆哮、直接報警處理，嚇得他不停發抖，事件曝光後在網路上發酵，該家炸物店遭網友群起撻伐，唐寶寶的媽媽稍早發文吐露心聲，希望老闆出面跟孩子道歉，「身為一位母親，我只是希望他能公平的對待孩子」。

唐寶寶的媽媽稍早在臉書發文，很多人傳新聞連結給她看，針對老闆要對她提告的事情，她只想說「身為一位母親，我只是希望他能公平的對待孩子，難道出面跟孩子說聲道歉這麼困難嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，她也感謝這幾天關心這件事情的所有人，「造成大家不安的情緒，在此表達歉意，現在我只想重新建立孩子的信心」。





▲媽媽感謝大家對這件事情的關心。（圖／翻攝自當事人FB）

以下媽媽全文：

好多人傳新聞連結給我。前晚老闆針對我的貼文，到警察局詢問提告方式，身為一位母親，我只是希望他能公平的對待孩子，難道出面跟孩子說聲道歉這麼困難嗎 ？

也謝謝這幾天關心這個事件的所有人，造成大家不安的情緒，在此表達歉意，現在我只想重新建立孩子的信心。



一位傷心的媽媽 敬上

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油 抗菌100%



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元