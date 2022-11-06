炸物老闆黑歷史起底！掐攤商脖子挨告　住戶曝他「講話很大聲」

▲唐寶寶忘帶40元，向老闆道歉後，對方卻直接報警處理。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者柯振中／綜合報導

新北市唐氏症少年到某間炸物店購買炸物，卻因忘帶40元，老闆於是報警處理，嚇得他渾身發抖，店家事後惡劣的態度也引起不滿。對此，新北市唐氏症基金會痛批，台灣最美的風景是人，卻被無良商人「一刀劃破」，也有附近攤商指控，這名老闆不講理，曾因為擺攤糾紛而動粗，與附近的住戶關係也十分惡劣。

這名唐寶寶的母親在臉書貼文控訴，兒子4日到永和復興路一處店家消費，原先想購買40元的餐點孝敬祖父、祖母，點餐後卻發現錢包忘了帶，於是立刻告知老闆、道歉。

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不過，老闆聽完以後，則是大聲咆哮，並打電話報警，嚇得唐寶寶不斷發抖，只能躲在旁邊。唐寶寶的父親到店家詢問過程，老闆的態度則十分傲慢，指控兒子欠了40元，且東西已經炸好，沒有付錢所以才叫警察。

後來母親前往店家，想要詳細了解全部事件的經過，店家卻嗆聲「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」，同時也告知家屬，店家十分忙碌，不會有時間等沒帶錢的顧客打電話給家人。

這起事件讓唐寶寶的父母相當難過，父親表示，雖然教會了慢飛兒自主能力，但畢竟與一般人不同，而這個社會的角落中，還是有許多人用不公平的態度對待慢飛兒，整起事件很明顯是老闆在欺負兒子，「一個沒有愛心的炸物店，我們卻只能把孩子帶回來再教育。」

▼事後店家在Google地圖上顯示永久停業。（翻攝Google地圖）



對此，新北市唐氏症基金會痛批，面對不是偷、搶，而是直白告知「忘記帶錢」的唐氏症青年，店家可以選擇打電話給家人，卻是直接報警、浪費警力資源，只想到自己的利益，不曉得這樣會有多傷人，「台灣最美的風景是人，卻被無良商人一刀劃破」，除了心疼唐寶寶的處境，同樣也對店家的態度感到心寒。

事件爆發後，引起許多網友不滿，店家的Google評論遭到1星灌爆，後來也顯示永久停業。該處房東後續致電唐寶寶的母親，關心這起事件，同樣也指稱鹹酥雞店老闆「惡名昭彰」，會再進行溝通。

▼該店家原先在路邊擺攤，後來生意愈來愈好，租了店面做生意。影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。



此外，也有傳出事件發酵後，老闆疑似前往派出所，決定對家屬、網友提告。不過警方後來澄清，老闆凌晨確實有到派出所、諮詢提告事宜，最後則是吐了一番苦水，訴說自己的委屈，接著就離開。

根據《東森新聞》報導，這處店家原先是在路邊擺攤，後來因為口味獨特，生意愈來愈好，在附近租了店面，老闆還有斜槓做古董生意，十分有生意頭腦。

不過，雖然老闆會做生意，卻與附近的民眾、攤商處得不好，因此官司纏身。也有攤商抱怨，這名老闆不講道理、很霸道，溝通過程中還會動粗，他曾因為攤位糾紛，而遭到掐脖子，該名老闆與附近住戶的關係處得十分惡劣，還會打架滋事。

也有住戶表示，某次衛生局來稽查時，該老闆將抽風管封起來，衛生局走了以後，抽風管也沒有再放好，導致難聞的味道傳出，而且老闆「講話比較大聲」，有時候還會被干擾睡眠、十分困擾。從住戶的爆料內容可見，這次唐寶寶碰上的事件並非特例，老闆的黑歷史也被一一挖出。

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