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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／腰桿變軟了！一張照曝4年差異　陳其邁親曝「轉變」背後原因　

記者吳奕靖／高雄報導

陳其邁變了！在2018年市長選舉敗選時候，很流行「其邁抱抱」，不過近期眼尖的民眾有沒有發現，陳其邁不再抱抱，而是多了「彎腰鞠躬」，而且一改過去立法院「酷酷」形象，現在不但會主動拿手機跟民眾自拍，還會教民眾時下最流行的拍照動作，讓更多粉絲覺得陳其邁「市長」身段變得更柔軟、更親民了。

▲2018年市長選輸之後，陳其邁用「邁式抱抱」給支持者互相打氣 。（圖／翻攝臉書）

▲2018年市長選輸之後，陳其邁用「邁式抱抱」給支持者互相打氣 。（圖／翻攝臉書）

2018年高雄市長選舉，陳其邁跟韓國瑜對決最後失利，最後在駁二特區舉辦邁粉見面會，當時「抱抱」就成了陳其邁跟粉絲之間互給安慰的一個暖心動作，不過漸漸的這個動作消失了，近期觀察陳其邁在公開場合的活動，對於表達感謝之意，他「鞠躬90度彎腰」。

▲高雄市長陳其邁行程急喊卡，衝派出所探視受傷女警，同時彎腰感謝女警付出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁行程急喊卡，衝派出所探視受傷女警，同時彎腰感謝女警付出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁參加市府升旗之後，當場來了場粉絲拍照會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁參加市府升旗之後，當場來了場粉絲拍照會 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實，這個動作並不是為了選舉刻意「添加」的，早在2018年選舉失利之後，據了解陳其邁懂得要更謙卑，更要感謝每一個人，所以從那個時候開始，一改過去立法院「酷哥」形象，開始變得身段柔軟，頻頻彎腰感謝；甚至近期不少粉絲都發現陳其邁更「親民」了，因為每一次民眾要求合拍，陳其邁總是會主動拿民眾手機，舉高拍照，而手機在別人手上時，他還會教合拍的民眾一起比出「時下最潮」的倒YA手勢。

記者發現陳其邁不管在任何情況，有沒有鎂光燈鏡頭，他都會彎腰鞠躬，記者詢問，他說：「這個平常就很自然，因為人民是主人，這是民主政治，真的感謝大家給我機會，讓我可以為大家服務，在家鄉服務、打拼這種感覺真得很踏實。」

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