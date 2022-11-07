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獨／深夜千字露真情⋯4hrs後路口拜票　陳其邁親曝「突襲」原因

▲高雄市長陳其邁臨時加碼行程，一大早就到路口拜票 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長陳其邁臨時加碼行程，一大早就到路口拜票 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁7日深夜不睡，一大早7點半又親自到大順路與博愛路口拜票，幾乎睡不到4個小時，但是為何會深夜感性發文「細數防疫805天的過往」，陳其邁說：平常很忙，沒時間寫東西，就睡前有些心情故事跟大家分享一下。

7日清晨7點半，陳其邁跟同黨議員候選人就在大順路跟博愛路口拜票，能夠近距離的看到市長，讓不少民眾比出「讚」以及「4」的手勢，明顯看得出來他們的臉上就是堆滿「支持」的表情，不過陳其邁在深夜突然發文，細數805天的防疫日子以及心情，記者詢問陳其邁深夜是幾點睡，他一派輕鬆的回答接近凌晨兩點，也就是說他睡不到4個小時，對於這樣晚睡早起的日子，他給了記者一個表情，似乎在說明「這兩年來的每一天，都是這樣子的生活，他已經習以為常」。

▲高雄市長陳其邁臨時加碼行程，一大早就到路口拜票 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長陳其邁深夜凌晨接近2點才睡，一大早就到路口拜票 。（圖／記者吳奕靖攝）

至於為何會深夜發文，陳其邁說：「就是有一些行程很忙，有時候沒時間寫東西，後來想一想有些心情故事就跟大家分享」，記者追問是不是805天的防疫日子，讓你點滴在心頭？陳其邁說：「對！沒日沒夜，實在是很快這樣就八百多天，非常感謝大家市民的陪伴，讓我們每一個高雄人都覺得在這困難的時候，心都聚集在一起，一起努力，打拼實在的感覺，我非常感動，感謝大家」。

陳其邁在7日深夜發文表示自己忙了一天，回到家中有些心情要跟大家分享，他回顧自己擔任市長的第一天，就開始防疫的工作，算一算已經805天。他說：「去年，新冠肺炎來勢洶洶，5月中旬，台灣進入三級警戒。自此的每一個晚上，高雄疫情指揮中心的戰情室，沒有一天有熄滅的燈光。當每一個人在家裡熟睡，為了要守住社區防線，許多無名英雄，挑燈夜戰，抽絲剝繭做疫調。他們說『燒腦』」。

▲陳其邁深夜發文回顧805天的防疫日子 。（圖／翻攝臉書）

▲陳其邁獲得醫師公會全國聯合會獲得「111年防疫特殊貢獻獎」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁臨時加碼行程，一大早就到路口拜票 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長陳其邁臨時加碼行程，一大早就到路口拜票 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳其邁在文中提到做一個防疫指揮官，「我時常提醒自己『決策果斷，心要柔軟』。這兩年來，我最常和市府團隊提醒：要將市民朋友當作家人對待。如果是自己的家人，怎麼打疫苗？快篩陽後要如何看診？今年初高雄港爆發疫情，旗津阿公阿嬤，為了讓社區更加安全，短短時間內配合好多次PCR採檢。他們忍著鼻疼，我都覺得不捨。也看著爸媽騎著摩托車載著小朋友來我們快篩陽特診做評估、看診，全家焦急的心情，我感同身受」。

最後陳其邁感性地寫到「805天的戰疫，高雄最困難的時刻，我們一起走過。這些都是其邁跟每一個高雄人共同經歷刻苦銘心的故事，相信未來對高雄沒有什麼不能克服的挑戰，也沒有什麼困難可以打倒我們！感謝所有努力、堅定的每一位高雄人」。

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