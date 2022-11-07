國1汐止穩定邊坡竟連坍2次　全台國道、公路C級邊坡全面體檢

記者李姿慧／台北報導

國道1號南下五堵到汐止主線今(7日)凌晨3時半通車，匝道出口預計13日上午6時前通車，由於該處為C級穩定邊坡也設有偵測器卻兩度崩塌，立委要求交通部6個月內針對全台國道、公路總體檢，交通部長王國材承諾，將針對全台C級邊坡全面體檢。

立委洪孟楷今在立法院交通委員會表示，國道汐止段在第一線不眠不休搶通下提早今天凌晨3時半通車，讓民眾免受通勤塞車之苦，但還要花半年復建，現在通車是否安全？邊坡復建工地管理會不會影響匝道安全？另為確保安全，3個月內應針對全台國道和公路總體檢。

交通部長王國材表示，汐止南向匝道出口將在11月13日全面通車，該區邊坡已經打了兩排H型鋼，穩定邊坡，短期安全處理好了，沒有安全疑慮，預計要再花半年時間把滑落邊坡進行長久邊坡處理，但路要先通，半年長久邊坡加固工程會派人員隨時監看，並進行復建。

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王國材指出，現在國道C級邊坡有將近6百處，C級邊坡會特別處理，未來將針對C級邊坡全面體檢。

立法院交通委員會今也通過臨時提案，交通部要於6個月內逐步完成公路總局及高公局C級道路以上邊坡總體檢，並提出書面改善計畫。

▲國1汐止邊坡坍塌歷經多日搶通，已恢復主線全面通車。（資料圖／交通部）