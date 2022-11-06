讚蔣萬安拿「中國鵬」反殺精彩　朱立倫：昨辯論如甘迺迪對尼克森

▲朱立倫、蔣萬安6日上午出席「中國國民黨建黨128週年黨慶台北市表揚活動」。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫今（6日）形容昨落幕的台北市長候選人電視辯論，很像1960年美國總統候選人甘迺迪與尼克森的辯論會，並稱讚國民黨候選人蔣萬安表現讓大家眼睛為之一亮。此外，對於蔣萬安以民進黨桃園市長候選人鄭運鵬曾在中國經商一事「反殺」對手陳時中，朱立倫更說，精彩、講得真好。

朱立倫6日上午出席國民黨台北市黨部慶祝國民黨128年黨慶活動。會前被問對於蔣萬安昨辯論會的表現，朱立倫說，大家眼睛為之一亮，感覺很像當年美國總統大選甘迺迪對尼克森那場；朱說，蔣萬安表現讓大家看到希望，也讓台北市民眼睛為之一亮，這樣充滿希望的未來台北市長，蔣萬安最終一定會勝選，並帶給台北不一樣的未來。

朱立倫也提及蔣萬安在辯論會過程中，以民進黨桃園市長候選人鄭運鵬曾在中國經商「反殺」對手陳時中，並直呼精彩。朱立倫指出，全台灣最流行的就是「中國鵬」賺人民幣，結果回來又喊抗中保台，這樣的雙標誰能接受？綠營側翼趕快打他啊，用對付藝人方式修理中國鵬啊，而高端疫苗也交給中資公司來處理，「萬安殺得真好、講得真好」，這樣的綠能你不能，誰能接受。