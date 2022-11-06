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社會 社會焦點 保障人權

男求職遭凌虐亡！詐團棄屍南投日月潭　尋獲裝屍行李箱

▲▼日月潭搜屍。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方6日持續搜屍。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳雕文、劉人豪／南投報導

「台版柬埔寨」詐騙集團囚禁61名求職者，虐死並棄屍3人，其中2人屍體遺棄在桃園龜山區，至於另一死者，警方在南投遍尋不著，今(6日)新北刑大帶著張嫌出發前往尋找，上午10點多時於邊坡發現疑似裝遺體的行李箱，不過裡面是空的。據了解，詐團抵達棄屍地點後，先棄屍再丟行李箱。

▲▼日月潭找到裝遺體用的行李箱(紅圈處)。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲裝遺體用的行李箱(紅圈處)6日上午尋獲。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼ 台版柬埔寨主嫌「茶董」移送士林地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲35歲主嫌「茶董」移送士林地檢署訊問，遭聲押禁見。（圖／記者陳雕文攝）

警方調查，該詐團在新北淡水、桃園中壢有2處據點，以招募員工名義騙取求職者到場，隨後即將人囚禁、凌虐，受害人數多達61人，其中更有3人不堪虐打而死亡，遭集團成員隨意棄屍，其中1名黃姓死者遺體被載運到南投丟棄，目前還未尋獲。

本案中擔任中壢幹部的張嫌坦承知情棄屍，新北刑今天大一早帶著他出發前往南投，指認地點協助尋屍，約在10點多發現行李箱，不過裡面是空的。據了解，詐團成員有南投人，提供意見將遺體丟在偏僻處，執行的成員將遺體塞進行李箱，再搬到後車箱運往南投，抵達後再打開行李箱搬出遺體丟棄，所以尋獲的行李箱裡面是空的。

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