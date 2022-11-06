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北上求職慘遭虐毆殞命！2死者今複驗遺體　兒悲：盼法律早日制裁

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北警日前破獲「求職詐欺案」，誇張案情宛如「柬埔寨案」翻版，61名求職者遭誘騙後被詐團成員軟禁、虐毆，導致其中3人不幸死亡，遺體還遭成員隨意丟到山區棄置。今被棄置在龜山的2名死者、林男以及黃婦於桃園殯儀館進行複驗，黃婦兒子也抵達現場，表示「希望詐團成員能夠早日得到法律制裁。」

▲▼台版柬埔寨、詐騙集團軟禁虐毆求職者釀3死，2死者複驗，黃婦兒子到桃殯。（圖／記者陳以昇攝）

▲詐騙集團軟禁虐毆求職者釀3死，今2死者複驗，黃婦兒子抵達桃殯。（圖／記者陳以昇攝）

新北市警方日前破獲「求職詐欺案」在淡水新市鎮救出26人逮捕8嫌，並擴大偵辦，於3日晚間又在中壢救出遭囚禁的32人並逮捕8嫌。

警方追查發現有2男1女被囚禁時已死亡並被棄屍，其中慘死浴室的45歲黃婦、57歲林男本身患有慢性疾病，遭到虐待不堪負荷吐血身亡，另名黃男則因不堪凌虐，從社區11樓露臺一躍而下，當場慘死，隨後遺體被運往南投丟棄，直到今(6日)才被找到，但屍首已殘缺不全、且嚴重腐爛，死狀十分悽慘可怖。

據了解，死亡的林姓男死者是高雄人，本身沒有穩定工作，所以才想租帳戶給集團用，卻在北上交付存摺時遭囚禁，黃姓女死者則是台中人 ，原本是家庭主婦，在網路上看到工作機會，不料北上求職竟然遇害。

黃婦、林男遺體則被丟棄在龜山一處偏僻的無名小徑中，今下午士林地檢署檢方前往桃園殯儀館複驗，釐清2人死因。其中死者黃婦的兒子也到場，面對媒體採訪，面帶哀傷地說，「沒有什麼想法，只希望我媽能早日安息、希望詐團成員能早日得到法律制裁。」隨後面對媒體追問，兒子均表示「我不知道」，隨後低頭走進殯儀館，情緒十分哀痛。

▼死者林男的哥哥(戴帽者)也到現場複驗。（圖／記者陳以昇攝）


▲▼台版柬埔寨、詐騙集團軟禁虐毆求職者釀3死，2死者複驗，死者林男哥哥到桃殯。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼台版柬埔寨、詐騙集團軟禁虐毆求職者釀3死，2死者複驗，黃婦兒子到桃殯。（圖／記者陳以昇攝）

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