男赴中壢求職遭囚虐…墜11樓慘死　棄屍日月潭「頭部不見」剩軀幹

記者陳雕文／新北報導

新北警日前偵辦「求職詐欺案」在淡水救26人逮捕8嫌，並於3日晚間在中壢救出遭囚的32人逮捕8嫌；警方發現，1對男女在拘禁吐血亡，另一名男子不堪凌虐從社區11樓跳下慘死，詐團將3遺體帶走棄置。後來警方在龜山找到男女的遺體，6日上午於日月潭風景區發現墜樓死者的軀幹，以及裝遺體用的行李箱，但遺體頭部與手掌、腳掌都不見。

▲▼黃姓死者的遺體以及裝遺體的行李箱（紅圈處）距離不到一公尺，但遺體嚴重腐爛又遭樹叢蓋住，警、消人員第一時間沒發現，所幸眾人細心翻找順利尋獲。（圖／記者陳雕文翻攝）

詐騙集團兵分多路，在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並於臉書PO出求職、小額借款等訊息，等民眾上門後扣押其帳戶存簿，並把人關在民宅內限制行動，時不時以甩棍、電擊棒毆打凌虐。







▲囚禁用的手銬以及剩餘的泡麵渣。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方發現受害者被關了一個月，擴大追查到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，查獲21歲張姓犯嫌等8人，順利救出32名被害人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。警方追查犯嫌的手機、電腦，發現2男1女皆死亡並被棄屍，目前在龜山山區找到45歲黃女、57歲林男的遺體，並派員到南投日月潭風景區內搜索38歲黃男的遺體。

據了解，黃男因為不堪凌虐，上月19日爬出房間從社區11樓一躍而下慘死，當天詐團討論如何處理遺體，有成員因住南投，有地緣關係，因此決定把遺體塞行李箱，載到日月潭風景區棄屍。後來黃女跟林男因患有慢性疾病，疑似不堪凌虐在浴室吐血身亡，2人遺體被帶到龜山山區丟棄。

警消人員4日於龜山發現黃女跟林男的遺體，到了6日在風景區搜查，上午11點於台21線74.4公里處發現裝屍用的行李箱及黃男的遺體。由於遺體棄置山區約半個月的時間，已嚴重腐爛，且手掌、腳掌、頭部都不見了，僅靠目測完全無法辨別身分，警方解釋，可能是黃男墜樓時有斷肢，詳細案情仍在調查。

▼45歲黃女、57歲林男遭棄屍龜山的山區。（圖／記者陳雕文翻攝）

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