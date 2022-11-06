陳時中自稱「最想公布疫苗合約的人」　黃珊珊：匪夷所思！

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊「偉大市民向前騎」，於內湖大港墘公園受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長候選人電視辯論會於5日落幕，民進黨候選人陳時中談及「我沒有阻擋疫苗，我是全世界最想公布疫苗合約的人」時，原本面帶微笑的無黨籍候選人黃珊珊，突然轉頭直盯陳時中近6秒鐘。面對此動作，黃珊珊表示，自己是覺得匪夷所思，「他怎麼會是全世界最想公布疫苗資訊的人呢？」

黃珊珊6日從早上7時展開「偉大市民向前騎」騎腳踏車繞行台北市12區行動，並於內湖大港墘公園站接受媒體訪問。針對陳時中5日談及自己最想公布疫苗合約時，黃珊珊突然直盯陳時中近6秒等漏網鏡頭，黃珊珊表示，自己當時轉過頭，是因為「他怎麼會是全世界最想公布疫苗資訊的人呢？這匪夷所思。」

黃珊珊指出，昨天大家都在說同樣的事情，但陳時中卻一直迴避，然而他們是替2300萬人來詢問，重點是疫情最嚴峻時，她問的是「用意識形態阻擋疫苗進口的人」，如果陳時中不是，可以大聲地說是誰。

另外，針對昨日稱陳時中接衛福部長後成立少子化辦公室，但開一次會卻拿7.9億預算，陳時中今卻稱不知道數字哪來一事，黃珊珊質疑，「他是心裡有鬼嗎？」這是審計部調查的資料，也是立院調出的資料，如果不知道的話，要不要請民進黨立院的幫忙調一下，「他被人家糾正這事情，難道他不知道嗎？」