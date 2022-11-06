陳時中自稱「最想公布疫苗合約」　蔣萬安反問：你相信嗎？

記者袁茵／台北報導

台北市長候選人電視辯論會於5日落幕，民進黨台北市長候選人陳時中談及「我沒有阻擋疫苗，我是全世界最想公布疫苗合約的人」，引發外界熱議。國民黨台北市長候選人蔣萬安6日反問「你相信嗎？那為什麼這段時間不完整公開？」

▲蔣萬安陪同李彥秀掃街。（圖／記者黃國霖攝）

針對外界質疑食藥署快速通過高端審查是幫陳時中解套，使衛福部長薛瑞元酸「快也唸，慢也唸」一事，蔣萬安6日上午赴內湖737市場掃街時回應，高端現在提供相關報告，等於是將所有打高端的民眾當成白老鼠試驗，國外受試者至少能領到新台幣數十萬元的營養費、補償費，但在台灣施打連三期都沒做的高端，只換得無法去日本，「難道還要感嘆我們的政府，讚嘆我們政府嗎？」

蔣萬安批評，其實高端如果符合國際標準做完1、2、3期，就不會有讓人置喙的餘地，但看到高端從一開始就隱藏了非常多不可告人的秘密，且當中有許多謊言、傳言甚囂塵上，加上政府釋放出來的訊息，也都跟高端股價密切相關，當中最讓人無法接受、最可惡的就是，陳時中為了護航高端，用很多謊言與政治介入，阻擋BNT疫苗進來，這是最讓民眾無法接受的事，陳時中、衛福部必須清楚給國人交代。

至於陳時中5日稱自己沒有阻擋疫苗，還是全世界最想公布疫苗合約的人，蔣萬安反問現場媒體「你相信嗎？那這段期間為什麼不好好的完整公開呢？」