朴子市長吳品叡競總成立2千人到場　8大政見盼獲選民認同

▲朴子市長吳品叡競選總部成立大會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子市長吳品叡5日成立競選總部，會場約二千名市民到場支持，前縣長李雅景、前東石鄉長林純金、前立委林國慶、翁重鈞立委、蔡奇璋議員、李國勝議員、代表會黃星亮主席、黃陳伯蓮代表、邱証荃代表、吳宇宏代表、太保市長黃榮利先生及市長候選人鄭淑芬、太保市農會暨朴子前市長黃麗貞與義竹鄉長候選人黃政傑及多位里長出席。吳品叡對於選戰期間對手紛紛出招，批評市政建設等負面手法向選民說明，也提出相關政見希望獲得選民支持。

吳品叡表示，面對這場選戰對手陣營一再批評朴子沒建設朴子空轉，負面能量嚴重打擊默默共同努力及付出心力的基層士氣（並當場秀出文宣內容），如果沒有努力爭取並有效率執行市政工作如何獲得如此多的獎項呢？希望選舉不要惡意抹黑及攻擊，大家拿出政見。

吳品叡也提出八項執政方針:

1延續任內基礎建設，完善排水系統，建構朴子都市計畫全面提升宜居城市2.0。

2持續爭取經費提升各項公共設施建設。

3推動樂活藝文運動城市新風貌，提倡市民身心健康風氣。

4延續社會福利津貼補助，幫助弱勢家庭並媒合就業機會。

5強化老人福利政策建置各項關懷據點及推動銀髮族樂齡學習課程。

6提升幼兒教育質量，創造優質學習環境品質。

7持續整合文化資產並結合產學合作，提升在地文化傳產行銷。

8延續任內職能訓練中心輔導就業功能，協助青年返鄉輔導地方創生，並協助青農返鄉生產，行銷免煩惱！



