蔡英文：選情激烈膠著　號召大家當陳時中「12號神隊友」

▲蔡英文與陳時中出席小英盃慢速壘球錦標賽。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數20天，身兼民進黨主席的總統蔡英文6日表示，現在的選情真的很激烈、很膠著，需要大家一起來當陳時中和民進黨候選人的「神隊友」，同時讓陳時中在台北，當執政團隊的神隊友，中央地方一條心、一起拚，拚出更好的成績。

蔡英文今天上午與陳時中、前副總統陳建仁、小英之友會全國總會總會長顏志發、台北市小英之友會總會長陳茂仁、台北市慢壘協會陳宗河理事長、立委莊瑞雄等人，共同赴大佳河濱公園出席小英盃慢壘賽。

蔡英文致詞時表示，打球就是要團隊合作，才能打出好成績，治理國家也是，中央政府和地方政府，各有各的守備位置，要團結一心，才能發揮團隊戰力，現在的選情很激烈、很膠著，很需要大家一起來當陳時中和民進黨候選人的「神隊友」，今天現場所有陳時中的「12號隊友」，一起幫忙拉票、催票，讓陳時中可以當選，讓陳時中在台北，當執政團隊的神隊友。

小英盃慢壘賽今年已經邁向十周年，今日在風和日麗的天氣中開打，活動開場由敦中管樂旗隊帶來精采表演，隨後，蔡英文在致詞結束，與台北市長候選人陳時中一起為球賽開球，並由陳茂仁會長、陳建仁前副總統擔任打擊，為今日的活動揭開序幕。

▼蔡英文、陳建仁、陳時中上午出席小英盃慢速壘球錦標賽。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）