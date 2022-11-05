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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台電稱「北市不缺電」再提松湖變電所　柯文哲：整個是鬼扯

▲▼民眾黨主席柯文哲、民眾黨台北市議員候選人林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

▲民眾黨主席柯文哲、民眾黨台北市議員候選人林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市長候選人電視辯論會5日落幕，無黨籍台北市長候選人黃珊珊提出限電問題，台電隨後發聲明，強調台北市問題並非沒電，而是電送不進去，得新建松湖變電所才能解決問題。面對台電的回應，台北市長柯文哲晚間表示，說松湖變電所造成台北市沒電用，這「整個是鬼扯」。

柯文哲5日晚間與民眾黨台北市議員候選人林珍羽開直播，林珍羽表示，黃珊珊提出「限電題」，結果藍綠兩黨候選人幾乎實問虛答，且剛剛台電還發新聞稿說「台北市不是缺電，而是無法將電送入，新建松湖變電所才能解決問題。」

柯文哲回應，松湖變電所就算從現在開始蓋，全部完工也要7或9年後，中間夾了一個臨時變電所，「問題是現在才出現的嗎？為什麼5年前不講？」台電本來是一個很專業的機構，不應當出問題，然而台灣最大問題就是文官制度破壞、專業被破壞，周邊居民對於蓋變電所一定會有抗爭，但不能因居民有意見，就不敢去辦說明會，結果就卡在這裡。

林珍羽反諷，現在台灣沒電都是因為小動物問題。柯文哲認為，「這就很鬼扯！」對老百姓而言，沒電就是沒電，才不管是發電量不夠，還是線路有問題，「如果要說松湖變電所造成台北市沒電用，這整個是鬼扯，難道是今年才發生的嗎？那未來8、9年怎麼辦？就算今天開始蓋，也要好幾年後（蓋好），這段時間限電怎麼解決？這就是牽拖。」

柯文哲批評，現在政府機構明目張膽變成選舉機器，包括打擊民眾黨新竹市長候選人高虹安，連資策會、部長都跳出來，「這很奇怪！以前都還沒這麼惡劣，一痞天下無難事。」用國家機器在當競辦，這是不對且很糟糕的事情。

柯文哲強調，缺電是很大的問題，中央要嚴肅面對，前中研院院長李遠哲很早就跟他說過，對於2050淨零碳排問題時，總統蔡英文卻說「我總統只當到2024」，所以民進黨能源政策只寫到2025年而已。

最後，柯文哲說，如果問題是台北市政府可以解決的，以他們每天這麼認真7時30分開晨會討論，「大概台北市政府可以解決的都解決了，剩下都是卡在中央的問題。」

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