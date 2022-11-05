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韓國瑜到新竹力挺林耕仁！開酸朱學恒「站台要被打好嚇人」

▲▼韓國瑜替林耕仁站台，同時不忘出言酸朱學恒。（圖／翻攝林耕仁臉書）

▲韓國瑜替林耕仁站台，同時不忘出言酸朱學恒。（圖／翻攝林耕仁臉書）

記者柯振中／綜合報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁先前爆料，民眾黨新竹市長候選人高虹安聘用男友擔任公費助理，引發宅神朱學恒不滿，撂下狠話誰幫站台「站一個打一個」。對此，高雄市前市長韓國瑜5日到新竹站台，同時語帶調侃地說「今天站在林耕仁旁邊，好嚇人啊」。

朱學恒日前在YouTube節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所 》發言，除了力挺高虹安以外，同時痛罵林耕仁，竟然為了選舉「藍綠合作」，更是直接開嗆，若有國民黨的「下三濫」幫林耕仁站台，那麼他將「站一個打一個」。

▼韓國瑜出言狂酸朱學恒，指稱站在林耕仁旁邊「好嚇人」。（圖／翻攝林耕仁臉書）

▲▼韓國瑜替林耕仁站台，同時不忘出言酸朱學恒。（圖／翻攝林耕仁臉書）

豈料發言曝光後，立即傳出高雄市前市長韓國瑜要替林耕仁站台的消息，頓時引起外界討論。而韓國瑜5日到新竹，替林耕仁站台時，也在台上發言，調侃朱學恒所說過的話，「今天站在林耕仁旁邊，好嚇人啊」，因為聽到若替林耕仁站台「要把我打死」的消息。替林耕仁拉票的同時，韓國瑜也感嘆，為何台灣的民主選舉會變成這樣子。

而在談話的過程中，林耕仁不滿朱學恒將新竹說成「鄉下」，情緒相當激動，甚至落下眼淚。對此，朱學恒則在臉書粉專回擊，「耕田不哭不哭，眼淚是珍珠。」

韓國瑜的說法曝光後，也有網友跑到朱學恒的粉專標註，並告知「就是他說要打人的」。朱學恒也同樣不怕，直接回應，「太可惡了，趕快來辦擂台啊！」

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